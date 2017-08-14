أظهر مقطع فيديو رفض معلق قناة أبو ظبي التعليق على اقتناص اللاعب القطري في منافسات الوثب العالي، معتز عيسى برشم الميدالية الذهبية ضمن بطولة العالم لألعاب القوى التي اختتمت مساء أمس الاحد في العاصمة البريطانية لندن.

وحقق برشم الذهبية في سباق الوثب العالي بعدما حقق 2.35 متر، ليمنح بلاده أول ذهبية وثاني ميدالية بالبطولة العالمية، بعد “برونزية” مواطنه عبد الإله هارون في سباق 400 متر.

وتفوّق برشم على الروسي دانيل ليسوكو، الذي يلعب تحت علم محايد، ليفوز بالفضية بعدما حقق 2.32 متر.

أما البرونزية فكانت من نصيب السوري مجد الدين غزال، بعدما حقق 2.29 متر، ليمنح بلاده أول ميدالية في البطولة العالمية.

وبذلك ارتفعت حصيلة العرب من الميداليات إلى 6؛ بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين.

وحققت البحرينية روز شيليما، والقطري معتز برشم، الميداليتين الذهبيتين، بينما جاءت الفضيتان من نصيب المغربي سفيان بقالي، والبحرينية سلوى عيد ناصر، أما البرونزيتان فكانتا من نصيب القطري عبد الإله هارون، والسوري مجد الدين غزال.