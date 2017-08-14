تداول نشطاء موقع التدوين المصغر “تويتر”، فيديو حوى تقريرا وضح بالأدلة كيف أن رفض قطر لدعم انقلاب عبدالفتاح السيسي في مصر كان من الأسباب الرئيسية لفرض الحصار الجائر على قطر.

وبين التقرير، أن إعلام الكيان الصهيوني الداعم الأول لانقلاب السيسي هاجم الإخوان عندما كان محمد مرسي رئيسا، وكذلك لم يكن موقف إعلام دول الحصار مختلفا فقد كانت الإمارات على رأس من هاجم الإخوان وصنفتهم ضمن الجماعات الإرهابية”.

وأوضح أن دول الحصار وقفت وراء انقلاب السيسي ورحبت به ودعمته بالملايين، في الوقت الذي رفضت قطر مجرد إطلاق أي كلمة توحي بدعم السيسي وانقلابه الغادر.

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