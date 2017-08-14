ظهر الأمير السعودي الوليد بن طلال، اليوم الاثنين، وهو يتجول في شوارع مدينة بودروم التركية، مستقلاً دراجة هوائية وتم تداول مجموعة من الصور له.

وبحسب “الأناضول” كان بصحبة الوليد بعضُ مرافقيه، وشملت الجولة عدداً من شوارع مدينة بودروم وساحل “كولتوركبوكلو” على البحر المتوسط.

ووصل الأمير السعودي، برفقة عائلته إلى مطار بودروم، بطائرته الخاصة، وسط إجراءات أمنية مشددة من قِبل أجهزة الشرطة والجندرمة والقوات الخاصة.

وكان في انتظاره لدى خروجه من المطار، 6 عربات مخصصة لكبار الشخصيات ، فضلاً عن حافلة كبيرة، حيث رافقت عربات الشرطة ورجال الأمن موكب الأمير.

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