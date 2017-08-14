روت زوجةٌ سعودية تفاصيل صادمة عن تعرضها للحرق من قِبَلِ زوجها إثرَ خلافٍ حاد بينهما، حيث سكب عليها البنزين وأشعل النار فيها بعدما كبلها بالسلاسل الحديدية بمساعدة صديقه الذي أحضره للمنزل غير أنّها نجت من الموت حرقا بأعجوبة.

وتقول الزوجة الناجية من الموت “هاجر الحربي”، إنها تعرضت لمأساة كبيرة، وما عمّق جراحها تخفيف الحكم عن زوجها، وعدم محاكمة صديقه، مستغربة من اجراءات التقاضي، داعية أصحاب العدل والحق إلى إنصافها.

وقالت الضحية إن الجهات المعنية أردفت القضية في المحكمة الشرعية حينها، وقضت بسجن زوجها سنة وسبعة أشهر مع الجلد.بحسب صحيفة “عكاظ” المحلية

وتساءلت الزوجة الناجية من الموت “لا أعرف لماذا نجا صديقه من العقوبة؟ ولماذا رفضت التقارير الطبية، التي تؤكد تعرضي لحروق كبيرة؟ ولماذا لم يتم تعويضي ماديا بحجم الكارثة؟ ولماذا خفف عليه الحكم؟ وفي هذا الصدد فمن يتــحمل تكاليف علاجي، التي تستمر لسنوات؟

وطالبت هاجر بإعادة محاكمة زوجها، وصديقه، اللذين تهجما عليها في منزلها بنية قتلها – حسب تصريحها- وتعويضها عن كلفة علاج جراحات التجميل، التي وصلت حتى اللحظة 300 ألف ريال، وفق تقارير طبية اطلعت عليها عكاظ.

ومن جانبه علق رئيس المحكمة في رابغ، القاضي عبدالله الصاعدي، على طلبات الزوجة بقوله: إن القضية يكتنفها الحقان العام والخاص.