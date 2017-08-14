تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا تزامنا مع الذكرى الرابعة لـ”#فض_رابعة” في مصر (أكبر مجزرة بشرية بالتاريخ الحديث)، ليذكروا المشاهدين بشياطين العرب الذين شاركوا في إسالة دماء المصريين، حيث يتوجه السيسي لهم بالشكر بعد دعمهم المجزرة وعلى رأسهم ولي عهد أبو ظبي محمد ابن زايد.

وتحل الذكرى الرابعة لفض قوات الأمن المصرية اعتصامي ميداني “رابعة العدوية” و”نهضة مصر”، بينما مشاهد هذا اليوم الدامية لم تغب مطلقا عن ذاكرة المصريين، رغم مرور العام تلو الآخر.

ففي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة اعتصامي أنصار الرئيس محمد مرسي، بعد أشهر من الإطاحة به؛ ما أسقط 632 قتيلًا، بينهم 8 من رجال الشرطة، حسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” (شبه حكومي).

فيما تقول منظمات حقوقية محلية ودولية إن عدد القتلى تجاوز الألف بين المعتصمين، الذين كانوا يحتجون على إطاحة الجيش، حين كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع، في 3 يوليو/ تموز 2013، بمرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، وذلك بعد مرور عام واحد من ولايته الرئاسية.

شاهد الفيديو..