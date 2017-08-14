انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للراحل الكويتي عبدالحسين عبدالرضا عام 2015 وهو يتحدث عن نصائح طبية لعمليات القلب التي كان يجريها.

الغريب ليس في النصائح، بل في حديث عبدالرضا الذي قال إنه طلب من الطبيب أن يعطيه فرصة ليعيش عامين آخرين فقط، وهذا ما حدث، حيث توفي هذا العام (2017)، أي بعد عامين من طلبه.

وقال عبدالرضا في مقطع الفيديو: “أنا عطني سنتين باقي العمل لك”، وهو يتحدث عن أن الأعمار بيد الله.

وتوفي الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا الجمعة الماضية بعد صراعه مع المرض في أحد المستشفيات في العاصمة البريطانية لندن.

وكان الفنان الراحل 78 عاما قد أجرى عملية جراحية الأسبوع الماضي في لندن وتدهورت حالته الصحية عقب العملية إذ تعرض لجلطة في القلب والقدم دخل على إثرها العناية المركزة.

وسبق وأن تعرض الممثل الكويتي لعدة أزمات صحية، منها تعرضه لالتهاب رئوي حاد، مع نهاية عام 2016، نقل على إثره إلى المستشفى، وتمّ إدخاله إلى غرفة العناية المركزة إلى أن استقرت حالته الصحية.

كما أجرى عمليتي قسطرة للقلب في لندن عام 2015 بعد تعرضه لأزمة حادة في عام 2005 إثر إصابته بجلطة في المخ، أدخل على إثرها العناية المركزة بمستشفى مبارك الكبير في الكويت، ونقل بعدها للعلاج في ألمانيا، ليعود لاستكمال تصوير مسلسل “العافور”.

وفي عام 2003 تعرض أيضًا لأزمة قلبية أثناء تصويره لمسلسل “الحيالة” نقل على إثرها إلى المستشفى، ليتبين إصابته بانسداد في الشرايين، سافر بعدها إلى لندن لإجراء جراحة عاجلة، وعاد بعد شفائه لإكمال تصوير المسلسل.