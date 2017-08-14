في واقعة تعكس ضحالة المعرفة التي يتمتع بها الإعلاميين المصريين، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للإعلامي المصري خيري رمضان وهو يتحدث خلال ندوة على ما يبدو أنها عقدت في الإمارات يتهم فيه قناة “الجزيرة” بالترويج لحرب الخليج عام 1990.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد توجه “رمضان” بحديثه للقائمين على الندوة قائلا: “حضراتكم بتعترفوا أنه تأخرنا في مواجهة الجزيرة”، متسائلا: “هل أجهزتكم لم تكن تعلم أن هناك مخطط لتجزئة المجزأ وتفتيت المفتت وكان علنيا”.

وأضاف متسائلا: “هل استدرجنا منذ بداية التسعينيات والقناة التي أعدت لتتابع حرب الخليج الأولى والثانية وتنقلها وتلونها وتمارس الضغوط.. هل لم نلتفت عندما ضغطت في وقت احتلال الكويت على المملكة العربية السعودية”.

غباء بلا حدود👇

إعلامي مصري يقول: (الجزيرة أعدت لنقل حرب الخليج الأولى والثانية)

في حين ان القناة تأسست في ١٩٩٦، أي بعد انتهاء هذين الحربين ! pic.twitter.com/CQTY1gRmxW — نحو الحرية (@hureyaksa) August 14, 2017

يشار إلى أن قناة “الجزيرة” بدأت بثها عام 1996، في حين زعم الإعلامي خيري رمضان بأن القناة انطلقت للتابع حرب الخليج الاولى بين العراق وإيران من عام 1980 إلى عام 1988، وحرب الخليج الثانية عام 1990.

يشار أيضا أن من بين المطالب الـ13 التي طالبت بها دول الحصار قطر هو إغلاق قناة الجزيرة، الامر الذي رفضته الدوحة جملة وتفصيلا.