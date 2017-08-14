نشرت المغنية الإماراتية أحلام، عبر حسابها على “إنستغرام”، فيديو لها أثناء إجرائها عمليةً تجميلية، من عيادة الدكتور الفرنسي “دراي” الذي أجرى لها العملية.

وأوضحت “أحلام” أنّ حب جمهورها دفعها لتصوير الفيديو، حتى تتمكن متابعاتها من القيام بالشيء نفسه. وقالت في الفيديو “أحبكم وأحب أن تستفيدوا مثلي”.

وأشارت أحلام إلى أن وجهها لم ينتفخ بعد حُقن البوتوكس التي تلقتها.

المغنية صوّرت أيضاً طبيبها وهو يشرح كيف تمت العملية، بعد أن حيّته على النتيجة، وأشارت إلى عنوان العيادة التي يوجد فرع منها بالعاصمة الفرنسية باريس وآخر بلندن، في تعليق على الفيديو.

ويشار أن أحلام أقامت حفلاً غنائياً في الأيام القليلة الماضية بلندن، فيما وعدت جمهورها بلقاء جديد بلوس آنجلوس الأميركية الجمعة 18 أغسطس/آب 2017.