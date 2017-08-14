قتل مواطن سعودي زوجته الحامل وابنه وابنته في حي المتنزهات، الأحد، بعد أن سدد طعنات متفرقة لهم، فارقوا على إثرها الحياة.

وكشفت صحيفة “مكة” كشفت أن الجاني برر ارتكاب جريمته بإصابته بنقص المناعة المكتسبة “الإيدز” ونقل العدوى إلى زوجته، وشكوكه حول انتقال المرض لطفليه، ما جعله يقدم على قتلهم قبل أن يفتك المرض بهم.

وخضع الجاني لفحص لسلامة قواه العقلية، كما خضع لتحاليل للكشف عن احتمالية تعاطيه المخدرات.

ولم يتم تحديد مصير القاتل بعد، لكن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا إنه سلم نفسه.

وشهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في معدلات جرائم العنف الأسري.