في تغريدات جديدة له حاول بها صرف الأنظار عن فشل دول الحصار الذريع وانتصار عليها، دعا شيطان الإمارات نائب رئيس شرطة دبي، إلى اختراق عن طريق تجنيد من الجاليات الآسيوية هناك.

 

وقال “خلفان” في تغريدة نشرها على صفحته الشخصية بـ”تويتر” رصدتها (وطن):”اختراق قطر عربيا يكمن في التعامل مع الجاليات الآسيوية من مختلف الطوائف وليس من خلال العرب…والمخابرات لدول المقاطعة عليها ان تركز على هذا”.

وتابع:”ينبغي استخدام اساليب تجنيد غاية في التعقيد داخل قطر..لانها تسعى ولا تزال في تخريب المنطقة”.. حسب زعمه.

 

وشن الناشطون هجوما عنيفا على “خلفان” بسبب تصريحاته التي تبث السموم وتنشر الأحقاد بين دول الخليج.

 

وهاجمه حساب “عمري قطر” قائلا:”بدت تخريفاتك ونشر السموم على مستوى الجاليات … وزج الاسويين في مؤامراتكم.. للاسف هناك من يسمع لتغريداتك المسمومه”.

وعلق حساب “كعبة المضيوم ساخرا”:”عجل انتو مخترقين من كم إيراني في 😀 وانا اقول ليه ساكتين عن الاستحلال الايراني للجزر”

 

وقال “Almustashar”:”يا رجل اتق الله الجاليات كلها ناس تسافر تشتغل ويدورو رزقهم ما إلهم بهالشغلات حرام عليك خلي عندك شوية ضمير”

 

بينما غرد حساب “الموادع”:”لا حول ولا قوة إلا بالله.. الله يهديك ويخفف عنك..حالتك صعبة..لهذه الدرجة ثبات قطر قالب كيانكم..خلاص خلوها في حالها دامكم قطعتوا علاقتكم فيها”