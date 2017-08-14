في تغريدات جديدة له حاول بها صرف الأنظار عن فشل دول الحصار الذريع وانتصار قطر عليها، دعا شيطان الإمارات ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، إلى اختراق قطر عن طريق تجنيد جواسيس من الجاليات الآسيوية هناك.

وقال “خلفان” في تغريدة نشرها على صفحته الشخصية بـ”تويتر” رصدتها (وطن):”اختراق قطر عربيا يكمن في التعامل مع الجاليات الآسيوية من مختلف الطوائف وليس من خلال العرب…والمخابرات لدول المقاطعة عليها ان تركز على هذا”.

اختراق قطر عربيا يكمن في التعامل مع الجاليات الآسيوية من مختلف الطوائف وليس من خلال العرب…والمخابرات لدول المقاطعة عليها ان تركز على هذا — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 14, 2017

وتابع:”ينبغي استخدام اساليب تجنيد غاية في التعقيد داخل قطر..لانها تسعى ولا تزال في تخريب المنطقة”.. حسب زعمه.

ينبغي استخدام اساليب تجنيد غاية في التعقيد داخل قطر..لانها تسعى ولا تزال في تخريب المنطقة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ١٤ أغسطس، ٢٠١٧

وشن الناشطون هجوما عنيفا على “خلفان” بسبب تصريحاته التي تبث السموم وتنشر الأحقاد بين دول الخليج.

وهاجمه حساب “عمري قطر” قائلا:”بدت تخريفاتك ونشر السموم على مستوى الجاليات … وزج الاسويين في مؤامراتكم.. للاسف هناك من يسمع لتغريداتك المسمومه”.

بدت تخريفاتك ونشر السموم على مستوى الجاليات … وزج الاسويين في مؤامراتكم.. للاسف هناك من يسمع لتغريداتك المسمومه — عمري قطر (@YAljassim_QTR) August 14, 2017

وعلق حساب “كعبة المضيوم ساخرا”:”عجل انتو مخترقين من ايران كم إيراني في الامارات 😀 وانا اقول ليه ساكتين عن الاستحلال الايراني للجزر”

عجل انتو مخترقين من ايران كم إيراني في الامارات 😀 وانا اقول ليه ساكتين عن الاستحلال الايراني للجزر 🤔 — كعبة المضيوم 🇶🇦 (@D28101112) August 14, 2017

وقال “Almustashar”:”يا رجل اتق الله الجاليات كلها ناس تسافر تشتغل ويدورو رزقهم ما إلهم بهالشغلات حرام عليك خلي عندك شوية ضمير”

يا رجل اتق الله الجاليات كلها ناس تسافر تشتغل ويدورو رزقهم ما إلهم بهالشغلات حرام عليك خلي عندك شوية ضمير — Almustashar (@AbuAhme68551271) August 14, 2017

بينما غرد حساب “الموادع”:”لا حول ولا قوة إلا بالله.. الله يهديك ويخفف عنك..حالتك صعبة..لهذه الدرجة ثبات قطر قالب كيانكم..خلاص خلوها في حالها دامكم قطعتوا علاقتكم فيها”