من المنتظر أن يتوجه زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، إلى القاهرة عقب انتهاء جولته في الإمارات والتي بدأت، أمس الأحد، بحسب مصادر للجزيرة.

وقال المصدر بالمكتب الإعلامي لمقتدى الصدر، إن القاهرة أرسلت دعوة رسمية، ووعد الزعيم الصدري بتلبيتها، إلا أن موعد الزيارة لم يحدد بعد.

زيارات متوالية

وشهدت الفترة السابقة زيارات متعددة من قبل مقتدى الصدر إلى دول الخليج، كان آخرها زيارة دولة الإمارات حيث توجه، أمس الأحد، إلى أبو ظبي بعد تلبية دعوة رسمية وإرسال طائرة خاصة تقله من وإلى الإمارات، بحسب ما أشار بيان للمكتب الإعلامي للصدر.

واستقبله ولي عهد أبو ظبي، في قصر الشاطئ بالعاصمة الإماراتية، وناقش معه عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال بن زايد خلال استقباله الصدر، «إن التجربة علمتنا أن ندعو دائما إلى ما يجمعنا عربا ومسلمين وأن ننبذ دعاة الفرقة والانقسام»، مشيدا بالانتصار الكبير الذي حققه العراق على الإرهاب.

وتأتي زيارة الإمارت، بعد حوالي أسبوعين، من استقبال محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، للصدر في المملكة، في زيارة وصفت بـ «التاريخية».

ووصف الصدر زيارته للمملكة بأنها انفراجة إيجابية في العلاقات السعودية العراقية، حيث إنها الزيارة هي الأولى للصدر منذ 11 عاما، حيث كانت آخر زيارة له للمملكة في 2006.

وقال «الصدر» في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط «إن الرياض تعد بمثابة «الأب» للجميع وقد أثبتت قوتها وهي تعمل على إحلال السلام في المنطقة».

ولقت زيارات مقتدى الصدر لعدد من الدول العربية، اهتمام النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد البعض تحسين العلاقات مع الزعيم الشيعي، في ظل أزمة قطر، والتي يطالبها دول الحصار بالتخفيض الدبلوماسي مع إيران.