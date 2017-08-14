أعلن مطار حمد الدولي، الإثنين، تعزيز رعايته البلاتينية لنادي كرة القدم بايرن ميونيخ الألماني؛ بكشفه عن قميص النادي والذي يحمل شعار المطار القطري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في مطار حمد الدولي، بمشاركة أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط القطرية؛ وأندرياس جانك عضو المجلس التنفيذي بنادي بايرن ميونيخ؛ وحسن الزوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث؛ وبدر محمد المير مدير العمليات بمطار حمد الدولي.

وفي هذا الخصوص قال، أندرياس جانك: “عندما قمنا بتوقيع العقد مع مطار حمد الدولي في يناير/كانون الثاني 2016، كان وضع الشعار جزءاً من الاتفاقية”.

من جانبه، لفت أكبر الباكر إلى أن “الشراكة بين مطار حمد الدولي الحائز تصنيف الـ5 نجوم، ونادي كرة القدم بايرن ميونيخ، تثبت دور قطر الريادي في مجال الرياضة على مستوى العالم”.

أما “المير”، فقال: “نحن مسرورون بوضع شعار مطارنا على قميص الفريق الألماني الأكثر تحقيقاً للفوز، حيث تفتح هذه الشراكة مجالات جديدة ومثيرة ضمن هذا التعاون الناجح”.

وبهذه المناسبة، تم افتتاح متجر بايرن ميونخ، رسمياً، في المنطقة الحرة بمطار حمد.

وحقق مطار حمد الدولي عدداً من الإنجازات خلال 2017، من ضمنها تصنيفه كمطار من فئة الـ5نجوم، من قِبل “سكاي تراكس”، وأصبح بذلك واحداً من ضمن 5 مطارات فقط بالعالم ممن حازوا هذا التصنيف.

وحاز أيضاً لقب أفضل مطار في الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي، وأفضل خدمة موظفين بالشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي.