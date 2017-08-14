شن مدير مكتب قناة “الجزيرة” في باريس، الإعلامي الجزائريّ عياش دراجي، هجوما عنيفا على نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، وذلك بعد تطاول الأخير على دولة قطر وسبها عبر تغريداته التي يتم الإيعاز له بها من قبل الشيطان “ابن زايد” القابع في إمارة الشر أبو ظبي.

ورد “دراجي” في تغريدة دونها عبر نافذته الخاصة بموقع التواصل “تويتر” رصدتها (وطن)، على التصريحات السفيهة لـ “خلفان” ضد قطر وتعمده سبها وإهانة شعبها وقيادته من خلال خطاب الإسفاف الذي ينتهجه دائما، قائلا:”الواطي واطي لا يمكن رفعه بألف رافعة … ولغة السفه لا تجدها سوى في قواميس الشوارع”.

الواطي واطي لا يمكن رفعه بألف رافعة … ولغة السفه لا تجدها سوى في قواميس الشوارع pic.twitter.com/TtrquNA03c — عياش دراجي (@AyacheD) August 14, 2017

وفي تغريدات شيطانية جديدة له اليوم حاول بها صرف الأنظارعن فشل دول الحصار الذريع وانتصار قطر عليها، دعا شيطان الإمارات ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، إلى اختراق قطر عن طريق تجنيد جواسيس من الجاليات الآسيوية هناك.

وقال “خلفان” في تغريدة نشرها على صفحته الشخصية بـ”تويتر” رصدتها (وطن):”اختراق قطر عربيا يكمن في التعامل مع الجاليات الآسيوية من مختلف الطوائف وليس من خلال العرب…والمخابرات لدول المقاطعة عليها ان تركز على هذا”.

اختراق قطر عربيا يكمن في التعامل مع الجاليات الآسيوية من مختلف الطوائف وليس من خلال العرب…والمخابرات لدول المقاطعة عليها ان تركز على هذا — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 14, 2017

وتابع:”ينبغي استخدام اساليب تجنيد غاية في التعقيد داخل قطر..لانها تسعى ولا تزال في تخريب المنطقة”.. حسب زعمه.

ينبغي استخدام اساليب تجنيد غاية في التعقيد داخل قطر..لانها تسعى ولا تزال في تخريب المنطقة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ١٤ أغسطس، ٢٠١٧

وشن الناشطون هجوما عنيفا على “خلفان” بسبب تصريحاته التي تبث السموم وتنشر الأحقاد بين دول الخليج.