في مقال جديد له تحت عنوان “المرء بأصغريه عقله ولسانه”، حاول الكاتب الكويتي المعروف “أحمد الجارالله” – رئيس تحرير جريدة “السياسة” الكويتية – مغازلة ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان وتملقه، مبررا في الوقت ذاته انقلابه على محمد ابن نايف بحجة أن الملك سلمان يريد الدفع بالقيادات الشابة لتجديد دماء المملكة.

وقال “الجارالله” في مقاله متملقا “ابن سلمان”:”اليوم تتجه الأنظار إلى المملكة العربية السعودية حيث أفسح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في المجال امام الشباب كي يساهموا في النهضة الجديدة، بتعيينه الامير محمد بن سلمان وليا للعهد، هذا الشاب كان قد عمل منذ بداية انخراطه بالشأن العام على وضع برامج تحديث الاقتصاد وفق المعطيات والامكانات الموجودة لدى المملكة التي يعتبر مجتمعها شابا (67 في المئة من السكان شباب).

وتابع “الجارالله” نفاقه لـ آل سعود مبررا انقلاب ابن سلمان على محمد ابن نايف:”اليوم مع المشاريع التي يعمل عليها ولي العهد السعودي، اضافة الى ما هو موجود من قاعدة صناعية متينة، فان المملكة في غضون فترة زمنية قصيرة من الممكن ان تتحول الى قوة اقتصادية فاعلة اقليميا وخليجيا وربما عالميا، ومؤثرة في بقية الاقتصادات، اذ وفقا للارقام والمعطيات التي تسمعها ممن يعمل على اعادة هندسة الاقتصاد السعودي، اي الامير محمد بن سلمان، تدرك جيدا ماذا تعني رؤية “السعودية 2030″، وكيف يجري العمل عليها، وان التخلي عن النفط كمصدر رئيسي للدخل ليست عملية صعبة، واذا كانت السنوات الثلاث او الخمس المقبلة لها اهميتها في هذ الشأن، فان الثمار التي بدأ جنيها منذ اليوم تبشر بخير في ما يتعلق بما ستكون عليه هذه القارة بعد 13 عاما من اليوم.”

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