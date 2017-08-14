في تطور مفاجئ وتماشيا مع التوجهات السعودية الجديد، زعم الكاتب الصحفي ورئيس دار “إيلاف” للنشر والتوزيع والمقرب من دوائر صنع القرار، عثمان العمير أن العراق وإيران من الجيران النافعين للمملكة العربية السعودية.

وقال “العمير” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” هناك جار نافع وجار غير نافع .. واشهد ان العراق وإيران من الجيران النافعين،بعد ..الاتفاق على الكثير من التفاهم والقليل من الخلاف “.

هناك جار نافع وجار غير نافع ..

واشهد ان العراق وإيران من الجيران النافعين،بعد ..الاتفاق على الكثير من التفاهم والقليل من الخلاف ..! — Oalomeirعثمان العمير (@OthmanAlomeir) August 14, 2017

من جانبهم، شن المغردون هجوما عنيفا على “العمير” مؤكدين بان ما يقوله ليس إلا نفاقا وكأنه يتحرك بالريموت كونترول، مستهجنين هذا الحديث على الرغم من أن السعودية وحلفائها قد حاصروا قطر بزعم علاقتها مع إيران، مؤكدين بأن هذه الهرولة نحو إيران تثبت بأنها ليست جديرة بقيادة المكون السني في المنطقة.

للأسف كل يوم تثبت المملكة أنها غير جديرة بقيادة المكون السني — منيـــر المحجـــري (@MAlmahgry) August 14, 2017

سود الله وجهك وحنا قاطعنا قطر عشانها تبع يران — نايف بن عبدالعزيز .! (@QRSaudi1) August 14, 2017

ما عاساس قاطعتوا قطر من اجل علاقتها مع ايران فورا ارتميتم في حضن ايران وصايرين عم تستمتعوا بالمتعة معها #تفه — محمد رامي #حمص (@Ramy_S_S) August 14, 2017

https://twitter.com/tabugur/status/897145030611259393

واشهد شهادة ألقى بها الله أنك كاذب دجال .. أشيمط مخرف … ! — أبو صيتة (@abosyooot) August 14, 2017

يشار إلى ان عملية التقارب بدأت من خلال استقبال السعودية رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ومن ثم استقبال وزير الداخلية قاسم الاعرجي، تلاها استقبال محمد بن سلمان لزعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر.

كما شهدت قمة وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي التي عقدت في تركيا الشهر الماضي مصافحة حميمية بين وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ونظيره الإيراني جواد ظريف اعتبرها محللون دليلا على التقارب بين البلدين.

وكاز وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي قد اكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، في طهران، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، طلب منه رسميا، أن يتوسط العراق بين إيران والسعودية، لكبح التوتر بين البلدين، كما سبق للملك سلمان أن قدم هذا الطلب في وقت سابق، وهو الامر الذي سبق أن ذكره المغرد الشهير “مجتهد”.

وأضاف الأعرجي أنه أبلغ الجانب السعودي برأي الجانب الإيراني بأن الخطوة الأولى التي يمكنها أن تؤدي لتخفيف التوتر بين طهران والرياض تتمثل في إبداء الرياض الاحترام إلى الحجاج الإيرانيين ومعاملتهم بأفضل نحو، وأن تسمح لهم بزيارة مقبرة البقيع.

وقال الأعرجي إن الجانب السعودي وعد بتطبيق ذلك وأكد أن البقيع مفتوحة الآن أمام الحجاج الإيرانيين، مشددا على أن العراق يؤمن بضرورة وجود علاقات صداقة بين إيران والسعودية، لأنها تسهم في تعزيز أمن المنطقة.