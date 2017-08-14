كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن مصر حصلت على مرتبة جديدة وتصدرت قائمة الدول الأكثر بؤسا وذلك وفقا لمؤشر البؤس العالمي.

ووفقا للمؤشر الذي بناه “آرثر أوكون” المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي “ليندو جونسون”، في الستينات، فقد حصدت مصر على 20 نقطة جديدة لترتفع إلى 46 نقطة على المؤشر الذي يقيس معدلي التضخم والبطالة في البلاد حصيلة.

وبحسب المؤشر، فإنه كلما ازداد مجموع البطالة والتضخم، ارتفعت الأعباء على الاقتصاد الوطني، وعلى مستوى معيشة الناس، وهو ما يسميه المؤشر “مقياس البؤس”، وهو ما حدث في مصر جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتخلت مصر في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى انهيار العملة المحلية إلى أكثر من ضعف قيمتها، مسجلة نحو 18 جنيها أمام الدولار، ومنذ ذلك الوقت تشهد مصر ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية، وموجة جنونية من الغلاء.

يشار إلى انه منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، تحتل مصر مراكز متقدمة ضمن قائمة الدول الأكثر بؤسا في العالم، حيث تخطت معدلات التضخم فى مصر الـ 34%، لتسجل نحو 34.2%، وفق تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي).