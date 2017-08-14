في هجوم جديد على قطر ومحاولات يائسة لفرض الوصاية عليها، زعم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن الموقف القطري تجاه الأزمة “مكابر”.. حسب وصفه.

وقال “قرقاش” زاعما في تغريدة دونها عبر نافذته الرسمية بـ”تويتر” رصدتها (وطن):”الموقف القطري مكابر،يتهم الإمارات بتصدر الحملة ضده ويفتح جبهات وجبهات مع السعودية،ويرى أن تقويضه لأمن البحرين ومصر حق طبيعي،منطق اللامنطق.”

الموقف القطري مكابر،يتهم الإمارات بتصدر الحملة ضده ويفتح جبهات وجبهات مع السعودية،ويرى أن تقويضه لأمن البحرين ومصر حق طبيعي،منطق اللامنطق. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 14, 2017

وتابع مزاعمه:”التحرك القطري في يأسه يحرق جسوره مع محيطه،وبرغم ضجيجه يرمي في خيبته كل أوراقه أملا في تدخل خارجي يمكّن الوساطة،تخبط لا يبشر بتقصير الأزمة.”

التحرك القطري في يأسه يحرق جسوره مع محيطه،وبرغم ضجيجه يرمي في خيبته كل أوراقه أملا في تدخل خارجي يمكّن الوساطة،تخبط لا يبشر بتقصير الأزمة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 14, 2017

وأرجع محللون تعمد إطلاق “قرقاش” هذه التصريحات في هذا الوقت تحديدا، للتغطية على زياة مقتضى الصدر للإمارات.

وتأتي هذه التصريحات، في الوقت الذي استقبل فيه محمد بن زايد مقتدى الصدر، حيث أكد خلال اللقاء على “أهمية استقرار وازدهار العراق والتطلع لأن يلعب دوره الطبيعي على الساحة العربية بما يعزز أمن واستقرار العالم العربي،” حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “قنا”.

وقال ابن زايد: “علمتنا التجربة أن ندعو دائما إلى ما يجمعنا عرباً ومسلمين وأن ننبذ دعاة الفرقة والانقسام،” مشدداً على أن الإمارات لطالما “مدت يدها إلى الشعب العراقي”، ومثمناً “مساهمة الجالية العراقية الشقيقة في النهضة التي ارتبط بها اسم الإمارات،” على حد قوله.

وكان الصدر قد زار المملكة العربية السعودية في أواخر يوليو/ تموز الماضي، حيث التقى بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وأفاد مكتب الصدر أن اللقاء أسفر عن اتفاق الطرفين على “تبني خطاب ديني وإعلامي معتدل يدعو للتعايش السلمي والتعاون والمصالح المشتركة بين البلدين والشعبين، إلى جانب مناقشة العلاقات الثنائية مع دول الجوار والتأكيد على استقرار المنطقة”.