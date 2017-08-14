في هجوم جديد على ومحاولات يائسة لفرض الوصاية عليها، زعم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، ، أن الموقف القطري تجاه الأزمة “مكابر”.. حسب وصفه.

 

وقال “قرقاش” زاعما في تغريدة دونها عبر نافذته الرسمية بـ”تويتر” رصدتها (وطن):”الموقف القطري مكابر،يتهم الإمارات بتصدر الحملة ضده ويفتح جبهات وجبهات مع ،ويرى أن تقويضه لأمن ومصر حق طبيعي،منطق اللامنطق.”

وتابع مزاعمه:”التحرك القطري في يأسه يحرق جسوره مع محيطه،وبرغم ضجيجه يرمي في خيبته كل أوراقه أملا في تدخل خارجي يمكّن الوساطة،تخبط لا يبشر بتقصير الأزمة.”

 

وأرجع محللون تعمد إطلاق “قرقاش” هذه التصريحات في هذا الوقت تحديدا، للتغطية على زياة مقتضى الصدر للإمارات.

 

وتأتي هذه التصريحات، في الوقت الذي استقبل فيه ، حيث أكد خلال اللقاء على “أهمية استقرار وازدهار والتطلع لأن يلعب دوره الطبيعي على الساحة العربية بما يعزز أمن واستقرار العالم العربي،” حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “قنا”.

 

وقال ابن زايد: “علمتنا التجربة أن ندعو دائما إلى ما يجمعنا عرباً ومسلمين وأن ننبذ دعاة الفرقة والانقسام،” مشدداً على أن الإمارات لطالما “مدت يدها إلى الشعب العراقي”، ومثمناً “مساهمة الجالية العراقية الشقيقة في النهضة التي ارتبط بها اسم الإمارات،” على حد قوله.

 

وكان الصدر قد زار المملكة العربية السعودية في أواخر يوليو/ تموز الماضي، حيث التقى بولي العهد السعودي، الأمير ، وأفاد مكتب الصدر أن اللقاء أسفر عن اتفاق الطرفين على “تبني خطاب ديني وإعلامي معتدل يدعو للتعايش السلمي والتعاون والمصالح المشتركة بين البلدين والشعبين، إلى جانب مناقشة العلاقات الثنائية مع دول الجوار والتأكيد على استقرار المنطقة”.