أكد بشار عبدالرضا، نجل الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، خصص طائرة أميرية لنقل جثمان والده الذي وافته المنية الجمعة الماضية.

وقال إنّه سيجري اليوم الاثنين إجراءات نقل الجثمان، وإذا تم الإنتهاء من ذلك، فسيكون جثمان الراحل الثلاثاء في الكويت.

وأضاف: “لا صحة لإقامة العزاء في مسجد الدولة الكبير، أو إقامة جنازة رسمية مثلما أشيع، إنما ستكون هناك جنازة شعبية لأن والدي ابن الشعب وللشعب، ولهم حق أن يعزّوا به، وكل هذه الأشياء شكلية ولا تفرق، الكويت كلها ستشارك في الجنازة”.

وسرد بشار قصة الدقائق الأخيرة لوالده، ودخل في نوبة بكاء مؤثرة، موضحاً أن والده مات بين يديه، وقال: “كان والدي مخدراً، وأبلغوني أنه تبقى له ساعات فقط، وأنا أجلس بجانبه، ثم جاءتني وحدة من الطاقم الطبي قالت الموضوع بقى عليه دقايق فقط”.

وتابع بعبارات متقطعة: “جيت أنا حطيته بحضني، وحطيت راسه على صدري، وقعدت أقرأ القرآن سورة ياسين إلى أن أبلغوني أنه انتقل إلى رحمة الله”.

ونعى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا، واعتبر أن بلاده فقدت علماً في مجال الفن المسرحي الكويتي والخليجي والعربي .