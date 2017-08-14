قال الخبير الجيولوجي والأكاديمي المصري المعروف بلقب “ضابط اتصال 30 يونيو” والأستاذ بجامعة حلوان المصرية، يحيى القزاز، تزامنا مع الذكرى الرابعة لفض اعتصامي “” و”النهضة” في ، إن مجرم ويجب محاكمته دوليا.

 

وأضاف “القزاز” في تغريدة دونها عبر نافذته الشخصية بـ”تويتر”:”السيسى مجرم حرب دموى يجب محاكمته دوليا على كل الدماء المصرية الذكية التى  أراقها على أرض المجازر. القتل مسئولية الدموى.حين أكتب عن حرمة الدم المصرى المراق فى وأخواتها لا أسلم من شتائم الطائفين.أراه دما مصريا ويرونه طائفيا.حتى حرمةالدم يتاجرون بها”

 

وتابع الأكاديمي المصري:””مجزرة رابعة واحدة من مجازر عديدة أرتكبوافى حق الشعب المصرى: مجزرة محمد محمود1و2، ماسبيرو، وجنودرفح، واستاد بورسعيد، والحرس الجمهورى والنهضة.. دم “مجزرة رابعة” وأخواتها هو دم مصر كلها لادم طائفة معينة. فهوية الشهداء مصرية وليست طائفية. مصر ينبوع ومداد ماتفرع منها من طوائف. الدم دمنا”

واختتم “القزاز” تغريداته مطالبا بتحقيق دولى لمعرفة المفقودين والمتسببين فى المجازرالتي وقعت في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011.

 

وتحل الذكرى الرابعة لفض قوات الأمن المصرية اعتصامي ميداني “رابعة العدوية” و”نهضة مصر”، بينما مشاهد هذا اليوم الدامية لم تغب مطلقا عن ذاكرة المصريين، رغم مرور العام تلو الآخر.

 

ففي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة اعتصامي أنصار الرئيس محمد مرسي، بعد أشهر من الإطاحة به؛ ما أسقط 632 قتيلًا، بينهم 8 من رجال الشرطة، حسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” (شبه حكومي).

 

فيما تقول منظمات حقوقية محلية ودولية إن عدد القتلى تجاوز الألف بين المعتصمين، الذين كانوا يحتجون على إطاحة الجيش، حين كان الرئيس وزيرا للدفاع، في 3 يوليو/ تموز 2013، بمرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، وذلك بعد مرور عام واحد من ولايته الرئاسية.