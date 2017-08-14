قال الخبير الجيولوجي والأكاديمي المصري المعروف بلقب “ضابط اتصال 30 يونيو” والأستاذ بجامعة حلوان المصرية، يحيى القزاز، تزامنا مع الذكرى الرابعة لفض اعتصامي “رابعة” و”النهضة” في مصر، إن السيسي مجرم حرب ويجب محاكمته دوليا.

وأضاف “القزاز” في تغريدة دونها عبر نافذته الشخصية بـ”تويتر”:”السيسى مجرم حرب دموى يجب محاكمته دوليا على كل الدماء المصرية الذكية التى أراقها على أرض المجازر. القتل مسئولية الدموى.حين أكتب عن حرمة الدم المصرى المراق فى مجزرة رابعة وأخواتها لا أسلم من شتائم الطائفين.أراه دما مصريا ويرونه طائفيا.حتى حرمةالدم يتاجرون بها”

السيسى مجرم حرب دموى يجب محاكمته دوليا على كل الدماء المصرية الذكية التى أراقها على أرض المجازر. القتل مسئولية الدموى. — Yahia Elkazzaz (@yahia_elkazzaz) August 13, 2017

حين أكتب عن حرمة الدم المصرى المراق فى مجزرة رابعة وأخواتها لا أسلم من شتائم الطائفين.أراه دما مصريا ويرونه طائفيا.

حتى حرمةالدم يتاجرون بها — Yahia Elkazzaz (@yahia_elkazzaz) August 14, 2017

وتابع الأكاديمي المصري:””مجزرة رابعة واحدة من مجازر عديدة أرتكبوافى حق الشعب المصرى: مجزرة محمد محمود1و2، ماسبيرو، وجنودرفح، واستاد بورسعيد، والحرس الجمهورى والنهضة.. دم “مجزرة رابعة” وأخواتها هو دم مصر كلها لادم طائفة معينة. فهوية الشهداء مصرية وليست طائفية. مصر ينبوع ومداد ماتفرع منها من طوائف. الدم دمنا”

مجزرة رابعة واحدة من مجازر عديدة أرتكبوافى حق الشعب المصرى: مجزرة محمد محمود1و2، ماسبيرو، وجنودرفح، واستاد بورسعيد، والحرس الجمهورى والنهضة — Yahia Elkazzaz (@yahia_elkazzaz) August 13, 2017

دم "مجزرة رابعة" وأخواتها هو دم مصر كلها لادم طائفة معينة. فهوية الشهداء مصرية وليست طائفية. مصر ينبوع ومداد ماتفرع منها من طوائف. الدم دمنا — Yahia Elkazzaz (@yahia_elkazzaz) August 13, 2017

واختتم “القزاز” تغريداته مطالبا بتحقيق دولى لمعرفة المفقودين والمتسببين فى المجازرالتي وقعت في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011.

مطلوب التحقيق الدولى لمعرفة المفقودين والمتسببين فى المجازر التى حدثت فى مصر بعد ثورة 25يناير2011 — Yahia Elkazzaz (@yahia_elkazzaz) August 13, 2017

وتحل الذكرى الرابعة لفض قوات الأمن المصرية اعتصامي ميداني “رابعة العدوية” و”نهضة مصر”، بينما مشاهد هذا اليوم الدامية لم تغب مطلقا عن ذاكرة المصريين، رغم مرور العام تلو الآخر.

ففي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة اعتصامي أنصار الرئيس محمد مرسي، بعد أشهر من الإطاحة به؛ ما أسقط 632 قتيلًا، بينهم 8 من رجال الشرطة، حسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” (شبه حكومي).

فيما تقول منظمات حقوقية محلية ودولية إن عدد القتلى تجاوز الألف بين المعتصمين، الذين كانوا يحتجون على إطاحة الجيش، حين كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع، في 3 يوليو/ تموز 2013، بمرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، وذلك بعد مرور عام واحد من ولايته الرئاسية.