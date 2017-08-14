في إشارة للإمارات والسعودية، شن المفكر والمؤرخ المصري، الدكتور محمد الجوادي هجوما عنيفا على الدول التي مولت تنفيذ مجزرة “رابعة” التي راح ضحيتها أكثر من 1000 مواطن مصري وفقا لما أكدته منظمات حقوق الإنسان مطالبا الجميع بترديد “اللعنات” عليها.

وقال “الجوادي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” مع حلول الذكرى الرابعة للمجزرة: “ذكروا كاتب البرادعي ان غدا يوافق يوم سقوطه للابد لعله يكتب لكم انه رقد على رجاء القيامة”.

ذكروا كاتب البرادعي ان غدا يوافق يوم سقوطه للابد

لعله يكتب لكم انه رقد على رجاء القيامة — د . محمد الجوادي (@GwadyM) August 13, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “تذكروا من مولوا مذبحة رابعة باللعنات المتواليات وذكروا نسلهم المتعب أن عليهم تصحيح الخطايا”.

تذكروا من مولوا مذبحة رابعة باللعنات المتواليات

وذكروا نسلهم المتعب أن عليهم تصحيح الخطايا — د . محمد الجوادي (@GwadyM) August 13, 2017

واختتم “الجوادي” تدويناته قائلا: “اللهم العن كل من مول مذبحة رابعة حيا كان او ميتا اللهم ارزقهم ميتة السوء”.

اللهم العن كل من مول مذبحة رابعة

حيا كان او ميتا

اللهم ارزقهم ميتة السوء — د . محمد الجوادي (@GwadyM) August 14, 2017

وتصادف اليوم الذكرى الرابعة لمجزرة “رابعة” التي نفذتها القوات الأمنية ضد مدنيين عزل رفضوا الانقلاب على انتخاب أول رئيس شرعي لمصر، في حين أعلنت كلا من الإمارات والسعودية تأيدهما لما قامت به السلطات المصرية من مذابح بحق المعتصمين آنذاك، حيث أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانًا قالت فيه إنها “تتفهم الإجراءات السيادية التي اتخذتها الحكومة المصرية”، معربة عن “دعم مصر الشقيقة وسيادة الدولة المصرية ضد من يوقدون نار الفتنة ويثيرون الخراب فيها”.

من جانبه، دعا الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في كلمة بثها التلفزيون السعودي حينها، المصريين والعرب والمسلمين إلى التصدي لكل مَنْ يحاول زعزعة أمن مصر، مؤكداً أن السعودية شعباً وحكومة تقف مع مصر ضد ما وصفه بالإرهاب والضلال والفتنة.

وتحدث العاهل السعودي موضحا دعمه ومساندته لمصر وشعبها ورفض أي تدخل في شئونها واستعداد بلاده لدعم مصر.