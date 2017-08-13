انتقد الإعلامي بقناة الجزيرة، جمال ريان، المواقف المتقلّبة لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، مُشبّهاً إيّاهُ بالطقس المتقلّب.

واعتبر “ريان” في تغريدةٍ له على “تويتر” أنّ أنور قرقاش كل يوم في موقف مختلف، حيث أصبح مثل الطقس المتقلب يوم حار ويوم بارد ويوم معتدل، قائلاً: “يا دكتور أرسيلك على بر”.

جاءَ تعليق الاعلامي جمال ريان رداً على تغريدةٍ لـ”قرقاش” قال فيها: “المنطقي أن تتعامل قطر مع هواجس وقلق الدول الأربع بشأن دعمها لملف التطرف والإرهاب ولا تكتفي بهواجس واشنطن والعواصم الغربية،أزمة قطر مع عالمها”.

أنور قرقاش كل يوم في موقف مختلف ، اصبح مثل الطقس المتقلب يوم حار ويوم بارد ويوم معتدل ، يا دكتور أرسيلك على بر #الخليج https://t.co/ACJM6mXYMl — جمال ريان (@jamalrayyan) ١٣ أغسطس، ٢٠١٧

وأصاف جمال ريان: “يا دكتور اية هواجس ‘طال عمرك‘ خليجية كانت ام أمريكية يمكن حلها على طاولة حوار ملزمة للجميع دون املاءات،متى ستجلس عليها؟”.

يا دكتور @AnwarGargash اية هواجس”طال عمرك”خليجية كانت ام أمريكية يمكن حلها على طاولة حوار ملزمة للجميع دون املاءات،متى ستجلس عليها؟ #الخليج pic.twitter.com/H7OhPK4DqI — جمال ريان (@jamalrayyan) ١٣ أغسطس، ٢٠١٧

ووّجه “ريّان” رسالةً أخرى لـ”قرقاش” قال فيها: “يا دكتور .. الدول متساوية في سيادتها وقرارها الوطني المستقل، كف عن سياسة الاملاءات، أولى لك صنع عشرات مثل الجزيرة في الامارات”.

يا دكتور @AnwarGargash الدول متساوية في سيادتها وقرارها الوطني المستقل ، كف عن سياسة الاملاءات، أولى لك صنع عشرات مثل الجزيرة في الامارات — جمال ريان (@jamalrayyan) ١٣ أغسطس، ٢٠١٧

وجدد أنور قرقاش شنّ هجومه على دولة قطر في إطار المؤامرة “الخبيثة” التي تقودها دول الحصار ضد الدوحة, واصفا اياها بالدولة الصغيرة لكنها “غنية”, متهما إياها باستخدام مواردها في دعم ما أسماه “الإرهاب”، لافتا إلى أن قناة الجزيرة العربية تعتبر “منشورا للإخوان المسلمين،” على حد تعبيره.

وعلّق جمال ريان على هذا التصريح لـ”قرقاش” بسخريةٍ فقال: “أنور قرقاش: يبدو انه من عشاق الجزيرة لكنه يريدها ان تلبس وتأكل وتشرب وتمشي وتصادق على هواه”.