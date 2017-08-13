انتقد الإعلامي بقناة ، ، المواقف المتقلّبة لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ، مُشبّهاً إيّاهُ بالطقس المتقلّب.

 

واعتبر “ريان” في تغريدةٍ له على “تويتر” أنّ أنور قرقاش كل يوم في موقف مختلف، حيث أصبح مثل الطقس المتقلب يوم حار ويوم بارد ويوم معتدل، قائلاً: “يا دكتور أرسيلك على بر”.

 

جاءَ تعليق الاعلامي جمال ريان رداً على تغريدةٍ لـ”قرقاش” قال فيها: “المنطقي أن تتعامل مع هواجس وقلق الدول الأربع بشأن دعمها لملف التطرف والإرهاب ولا تكتفي بهواجس واشنطن والعواصم الغربية،أزمة مع عالمها”.

وأصاف جمال ريان: “يا دكتور اية هواجس ‘طال عمرك‘ خليجية كانت ام أمريكية يمكن حلها على طاولة حوار ملزمة للجميع دون املاءات،متى ستجلس عليها؟”.

ووّجه “ريّان” رسالةً أخرى لـ”قرقاش” قال فيها: “يا دكتور .. الدول متساوية في سيادتها وقرارها الوطني المستقل، كف عن سياسة الاملاءات، أولى لك صنع عشرات مثل الجزيرة في ”.

وجدد أنور قرقاش شنّ هجومه على دولة قطر في إطار المؤامرة “الخبيثة” التي تقودها ضد , واصفا اياها بالدولة الصغيرة لكنها “غنية”, متهما إياها باستخدام مواردها في دعم ما أسماه “الإرهاب”، لافتا إلى أن قناة الجزيرة العربية تعتبر “منشورا للإخوان المسلمين،” على حد تعبيره.

 

وعلّق جمال ريان على هذا التصريح لـ”قرقاش” بسخريةٍ فقال: “أنور قرقاش: يبدو انه من عشاق الجزيرة لكنه يريدها ان تلبس وتأكل وتشرب وتمشي وتصادق على هواه”.

 