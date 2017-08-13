شن الكاتب الصحفي السعودي المقرب من الإمارات، محمد آل الشيخ هجوما عنيفا على كل من ينتقد “الليبرالية” بأنه “بهائم وبقر”، على حد وصفه.

وقال “آل الشيخ” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”هل يعلم البهايم الذين ينتقدون الليبرالية والانفتاح ان كل منتجات الحضارة التي يرفلون في نعيمها منتجات ليبرالية، لكن البهايم بقر لا يفكرون !!”.

هل يعلم البهايم الذين ينتقدون الليبرالية والانفتاح ان كل منتجات الحضارة التي يرفلون في نعيمها منتجات ليبرالية، لكن البهايم بقر لا يفكرون !! — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) August 12, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “يضحكني اخونجيتنا في تناقضاتهم يرفعون أردوغان الى عنان السماء في الصباح ويكفرون كل العلمانيين في المساء، ويزعلون علينا اذا قلنا انهم (كمخ)”.

يضحكني اخونجيتنا في تناقضاتهم يرفعون أردوغان الى عنان السماء في الصباح ويكفرون كل العلمانيين في المساء، ويزعلون علينا اذا قلنا انهم (كمخ) !! — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) August 13, 2017

من جانبهم، شن مغردون هجوما كاسحا على “آل الشيخ” لحديثه المتناقض على “الليبرالية” التي تؤمن بالتعددية والحرية وتحث على احترام الخلاف في الرأي، ووصفه للمعارضين لها بالبهائم، مشددين على أنه لا يختلف عن من يعاديهم من الإسلاميين لأنه متشدد في رأيه أيضا، واصفين لسانه بالقذر.

شايف انك طائفي تنتصر لفكر في نفسك وتصف المخالف لك بالبهائم يعني التشدد واحد مهما كان مصدره — أ. متعب الحربي (@alhrbe_ksa) August 13, 2017

والله ما بهيمه غيرك يا سفيه… منحط أخلاقيا وفكريا — عبد الله العمري (@abdulah1392) August 12, 2017

وأول نتاج الليبرالية انت يالبقرة — FARIS (@nice4you) August 12, 2017

انت وأمثالك لن تطوروا بلدا ولن تثقفوا شعبا وإستخدامك لكلمة بهائم لمن يختلف معك اكبر دليل على ذلك — ابو ياسر (@M202Samsung) August 12, 2017

والله لم تاخذ من اللبراليه الا ما يشبع شهواتك وغرائزك يا شايب السوء

ولا اللبراليه كما تعارف عليه منشؤها ابعد ما تكون عن فكرك ومنطقك — Abdulaziz (@aziz_m_1979) August 12, 2017

فلتسقط الليبرالية التى تنتج هذا النموذج السيئ مثلك!!

الله عز وجل يقول .. " و لقد كرمنا بنى أدم " .. و انت تقول بهايم !!! — Engr Ahmed Badr (@eng_badr99) August 12, 2017

ي ابن ال الشيخ لماذا لسانك قذر

هل هذا بسبب كبرالسن

واسفاه — عبدالعزيز العيسى (@50555_ab) August 12, 2017

وكانت تصريحات السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، حول عزم دول الحصار على قطر التحول نحو العلمانية في غضون 10 سنوات، قد أشعلت موجة غضب في السعودية، حيث شن المغردون هجوما واسعا على “العتيبة” طالبوه بعدم التحدث بلسان السعودية مؤكدين بان المملكة ستبقى على منهج الدين الإسلامي وحاضنة للحرمين الشريفين.

وكان “العتيبة” قد كشف عن مضامين ما يجول في صدور دول الحصار مؤكدا بأن خلاف هذه الدول مع قطر “فلسفي” أكثر منه دبلوماسي.

وقال “العتيبة” خلال مقابلة على قناة “PBS” الأميركية في تموز/يوليو الماضي، إن الخلاف مع قطر فلسفي أكثر منه دبلوماسي: “إن سألت الإمارات والسعودية والأردن ومصر والبحرين ما هو الشرق الأوسط الذي يريدون رؤيته بعد 10 سنوات من الآن، فسيكون متعارضاً في الأساس لما أعتقد أن قطر تريد رؤيته بعد 10 سنوات من الآن. ما نريد أن نراه هو حكومات علمانية مستقرة مزدهرة وقوية.”