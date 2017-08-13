أعلن عضو الائتلاف السوري المعارض محمد بسام الملك، عودته لـ”حضن الوطن” عبر ورقة مكتوبة بخط اليد وأخرى مطبوعة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبها رحبت “هيئة العمل الوطني الديمقراطي المعارض”، في دمشق، اليوم الأحد، بعودة عضو بارز في الائتلاف السوري المعارض، إلى العاصمة دمشق والانضمام إلى صفوف الهيئة.

وقال الملك في بيان انشقاقه عن المعارضة: “إلى أهلنا في سورية الحبيبة.. بعد سبع سنوات من إقامتي خارج القطر علمت حجم التآمر الخليجي والأمريكي والغربي والذي يهدف إلى تقسيم سورية وتدمير الجيش العربي السوري لخدمة المشروع الأمريكي الصهيوني، أعلن التزامي بوحدة سورية أرضا وشعبا وأرفض كل المشاريع التقسيمية من فيدرالية وإدارة ذاتية والتمسك بسيادة الدولة السورية على كامل الأرض السورية ودعم الجيش العربي السوري بمواجهة الإرهاب والمجموعات الإرهابية”.

كما أعلن أيضا في بيانه انسحابه من الائتلاف والعودة للوطن والتزامه بالهيئة وبالبرنامج السياسي والنظام الداخلي.

من جهتها، نشرت نائبة أمين سر هيئة العمل الوطني الديمقراطي ميس الكريدي، على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بيانا قالت إنه موقع بخط يد بسام الملك، وأكدت أن عضو الائتلاف بسام الملك قرر العودة للعمل تحت سقف الوطن، مشيرة إلى أن الهيئة تنتظر وصوله إلى دمشق.

ونشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي بيانا ثانيا، قالوا إنه يعود لعضو الائتلاف السوري المعارض، محمد بسام الملك، أعلن فيه رسميا انسحابه من الإئتلاف.

يشار إلى أن محمد بسام الملك، هو تاجر الدمشقي وعضو غرفة تجارة دمشق سابقا وممثل الكتلة الوطنية الديمقراطية السورية في الهيئة العامة للائتلاف، قد انضم له قبل سنوات وأعلن معارضته للحكومة السورية، قد أسس شركات في تركيا التي كان يقيم فيها كغيره من سائر أعضاء الائتلاف.