أحالت وزارة الثقافة والإعلام السعودية الشيخ د.علي الربيعي إلى “لجنة مخالفات النشر بسبب مخالفته نظام المطبوعات والنشر في المملكة”، بعدما حرم الدعاء بالرحمة للفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا الذي فارق الحياة مساء الجمعة.

وكان الربيعي قد كتب معلقاً على وفاة الفنان عبدالرضا بالقول “لا يجوز للمسلم الدعاء للفنان عبدالحسين عبدالرضا لكونه رافضيًا إيرانيًا مات على الضلالة، وقد نهى الله المسلمين أن يدعوا بالرحمة والمغفرة للمشركين”.

وقالت تقارير محلية إن وزارة الثقافة والإعلام حجبت موقع الربيعي الرسمي على شبكة الإنترنت أيضًا، دون أن يتضح ما يمكن أن يواجه من عقوبات.بينما حذف هو التغريدة التي فجّرت غضباً واسعاً على “تويتر”.

وعلق الربيعي على قرار وزارة الثقافة والإعلام عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر” قائلاً “أعلن عن التزامي بقانون النشر والصحافة إذا كان لا يتعارض مع القرآن والسنة وما أفتى به كبار العلماء كابن باز وابن عثيمين وهيئة كبار العلماء”.

أعلن عن التزامي بقانون النشر والصحافة إذا كان لا يتعارض مع القرآن والسنة وما أفتى به كبار العلماء ابن باز وابن عثيمين وهيئة كبار العلماء — الشيخ د علي الربيعي (@DrAliAlrabieei) August 13, 2017

وتوفي الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا الجمعة بعد صراعه مع المرض في أحد المستشفيات في العاصمة البريطانية لندن.

وكان الفنان الراحل 78 عاما قد أجرى عملية جراحية الأسبوع الماضي في لندن وتدهورت حالته الصحية عقب العملية إذ تعرض لجلطة في القلب والقدم دخل على إثرها العناية المركزة.