تداول مغردون بموقع التواصل “تويتر”، مقطعا مصورا لتقرير نشرته “الجزيرة” أظهر احتجاجات غاضبة ومظاهرات لمواطنين في ليبيا يطالبون الملك سلمان وولي عهده بالإفراج عن ذويهم الذين قبض عليهم أثناء أدائهم مناسك العمرة.

ووفقا للتقري، طالب أهالي مدينة “الزاوية” في ليبيا الحكومة السعودية، بالتدخل لإطلاق سراح 4 من أبنائهم الذين تم اعتقالهم في شهر رمضان أثناء أدائهم العمرة.

كما طالب الأهالي أثناء وقفتهم الاحتجاجية بميدان “الشهداء” بضرورة إجراء أي تعاملات أو تواصل مع المجلس الرئاسي الليبي أو مع حكومته المعترف بها دوليا لحل الأزمة.

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