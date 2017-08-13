تداول نشطاء موقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطعا مصورا حوى تقريرا فاضحا لسياسة الإمارات وتدخلاتها السافرة في ليبيا، جيث خطط “ابن زايد” لتقسيم كتائب ثوار ليبيا ودبر اغتيالات لعدد من العسكريين والمدنيين المنتمين لثورة فبراير 2011.

وأوضح التقرير أن الإمارات، دعمت الجنرال خليفة حفتر لقيادة انقلاب عسكري ينهي الثورة الليبية وكذلك شاركت في عمليات عسكرية داخل ليبيا ضد مناطق يسيطر عليها أنصار ثورة الـ 17 من فبراير.

كما قامت الإمارات بتصدير السلاح والمعدات العسكرية لكتائب حفتر مخالفة قرار مجلس الأمن.

شاهد التقرير كاملا: