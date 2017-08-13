انتقد مفتي مصر السابق, علي جمعة, والمعروف باسم مفتي العسكر ما أسماه “دعوات” التظاهر في الحج من أجل القدس.

وقال جمعة، خلال لقائه مع الإعلامي حسن الشاذلي في حلقة السبت من برنامج “والله أعلم” المذاع على شاشة “cbc”، إن هذه الدعوات تدعوا إلى “الوهم والطغيان والمعصية”، على حد قوله.

وأضاف أن من يدعو للاحتجاج في الحج لدعم المسجد الأقصى، هم من الخوارج، وقد حكم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حُكمًا كبيرًا حيث قال: “لإن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد”.

وأشار “جمعة إلى أنه يجب على كل إنسان أن يمنع هذه الدعوات، لأنها فساد في الأرض، وإخلال بقدسية البيت الحرام.

وتابع: “هذا كلام لا يليق وهذه دعاوى سياسية رخيصة ونجسة لا يُمكن قبولها أو السكوت عنها”.?

وهاجم مفتي العسكر, جماعة الاخوان المسلمين قائلاً إن الله سبحانه وتعالى انتزع الملك منهم عندما وصلوا إلى الحكم في مصر”, واصفا اياهم غير أكفاء في حكم الله.