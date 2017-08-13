نشرت وسائل إعلام ماليزية مقطع فيديو يكشف لحظة قيام الحضور في إحدى المنتديات بقذف رئيس الوزراء الماليزي السابق، مهاتير محمد بالأحذية والمقاعد وبعض الكتل النارية.

من جانبه قال العضو في حزب رئيس الوزراء الماليزي السابق، سيد صادق سيد عبدالرحمن للصحفيين إن مهاتير محمد البالغ من العمر 92 عاماً، وهو زعيم حزب “بيرساتو” المعارض، كان يتحدث في لقاء عندما أُلقيت عليه أحذية ومقاعد وأشياء مشتعلة.

وأوضح عبدالرحمن أنه تم إخراج مهاتير محمد بأمان وأنه لم يُصب بأذى. وذكرت وسائل إعلام محلية أن عدداً من الناس أُصيبوا وأن الشرطة ألقت القبض على شخصين على صلة بالعنف.

Former Malaysian PM Mahathir Mohamad's political gathering in Shah Alam disrupted by flares and chairs thrown by his opponents pic.twitter.com/d73ebALyUW — KualaLumpur Reporter (@KL_Reporter) August 13, 2017

وقال عبد الرحمن في مؤتمر صحفي بثت مقتطفات منه على الإنترنت: “للأسف توجد عناصر.. نشعر ونعتقد أنها تسعى إلى تخريب البرنامج وإلحاق الأذى بالدكتور مهاتير”، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة “هفنجتون بوست عربي”.

ويقوم مهاتير بحملة للإطاحة برئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق بشأن مزاعم فساد ترتبط بصندوق حكومي، لكن الرجل ينفي ارتكاب أي مخالفات، في حين يرأس مهاتير محمد تحالف معارضة يعاني من انقسامات حيث يسعى إلى رئاسة الحكومة مجدداً إذا فاز التحالف بالانتخابات المقررة العام المقبل.