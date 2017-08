نشرت وسائل إعلام ماليزية مقطع فيديو يكشف لحظة قيام الحضور في إحدى المنتديات بقذف رئيس الوزراء الماليزي السابق، مهاتير محمد بالأحذية والمقاعد وبعض الكتل النارية.

من جانبه قال العضو في حزب رئيس الوزراء الماليزي السابق، سيد صادق سيد عبدالرحمن للصحفيين إن مهاتير محمد البالغ من العمر 92 عاماً، وهو زعيم حزب “بيرساتو” المعارض، كان يتحدث في لقاء عندما أُلقيت عليه أحذية ومقاعد وأشياء مشتعلة.

وأوضح عبدالرحمن أنه تم إخراج مهاتير محمد بأمان وأنه لم يُصب بأذى. وذكرت وسائل إعلام محلية أن عدداً من الناس أُصيبوا وأن الشرطة ألقت القبض على شخصين على صلة بالعنف.

Former Malaysian PM Mahathir Mohamad's political gathering in Shah Alam disrupted by flares and chairs thrown by his opponents pic.twitter.com/d73ebALyUW

— KualaLumpur Reporter (@KL_Reporter) August 13, 2017