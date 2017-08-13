تداول نشطاء موقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطعا مصورا بين جزء كبير من الحقيقة التي يخفيها آل سعود عن العالم الخارجي وهي أن الشعب السعودي يعاني الفقر والبطالة في ظل سياسات ابن سلمان “الكارثية”، والتي كان آخرها مئات المليارات التي دفعها لترامب حيث وصفها عدد من النشطاء بـ”الجزية”.

ويظهر بالمقطع الذي حوى تقريرا لقناة “mbc” السعودية عن الفقر بالمملكة، مواطن سعودي يسكن أحد الحدائق هو وزوجته وأولاده لعدم توفر سكن ويشكو المواطن حاله وفقره الذي أعياه، لعل أحد يستجيب له بعد أن خذلته الحكومة والمؤسسات الخيرية.

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