في تدخل جديد وسافر لإعلاميي ابن سلمان في الشأن القطري ومحاولة فرض الوصاية عليه، زعم الإعلامي السعودي ومدير مكتب قناة العربية السابق خالد المطرفي، أن تسييس السعودية للحج كما تقول قطر هو بسبب الزواج العرفي بين إيران وقطر، مقترحا في الوقت ذاته استئجار طائرات من مصر لحل أزمة حجاج قطر.

وزعم “المطرفي” في حوار له على قناة “الحرة” الفضائية:” ادعاء تسييس السعودية للحج هو نتاج الزواج العرفي بين النظام الإيراني والنظام القطري حيث لم نسمع في الماضي عن نظرية تسييس الحج إلا من النظام الإيراني، والقطريين ضربوا بخنجر في خاصرة السعودية” على حد زعمه.

واقتراحا لحل أزمة الحجاج القطريين قال “المطرفي” مواصل مزاعمه: “النظام القطري يستطيع أن يستأجر 100 أو 200 طائرة إذا كان لديه حسن النية لنقل الحجاج القطريين من الدوحة لأي منطقة في السعودية، بدلا من دفع المليارات لنيمار”

وتابع: “تستطيع قطر أن تستأجر طائرات من تركيا أو الأردن أو من مصر حتى لدعم الاقتصاد المصري.”

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