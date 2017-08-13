تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر مدى الانحدار “الشامل” على كافة الأصعدة الذي وصلت له المملكة في عهد ابن سلمان، حيث تجرأ الشيعة وأتباع إيران للدعاء ومناصرة الحشد الشعبي الشيعي الإرهابي من المدينة المنورة ومن أمام قبر رسول الله.

ويظهر المقطع الذي تداوله النشطاء على نطاق واسع منددين به، مناصر لإيران وهو يدعو للحشد الشعبي ونصرته من أمام مسجد النبي بالمدينة المنورة قائلا: يا أبناء الحشد الشعبي أيها المقاتلون في ساحات القتال، أخاطبكم من عند رسول الله سيروا والنصر قادم إن شاء الله، وقفتكم التاريخية هذه لن ينساها العالم .. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم” وفقا لنص حديثه.

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