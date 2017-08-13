أظهرت بيانات أعلنتها وزارة المالية السعودية اليوم الأحد، أن عجز الميزانية في المملكة تقلص في الربع الثاني من العام بمقدار الخمس عن الفترة المماثلة من العام الماضي، ليصل إلى 46.5 مليار ريال (12.4 مليار دولار) في الفترة من ابريل نيسان إلى يونيو حزيران مقارنة مع حوالي 58.4 مليار ريال قبل عام. وكان العجز زاد إلى 26.2 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي.

وسخر الكاتب القطري المعروف عبدالله العذبة، من العجز الذي حققته ميزانية السعودية مشيرا إلى المليارات التي اقتنصها ترامب بقوله:”حلب أبو إيفانكا بيده الشريفة ترليون و 725 مليار ريال.”

وتابع:”مب هين أبو إيفانكا الذي قال بالرياض: جوبز جوبز جوبز. وعندما عاد قال: قلت لهم بجي بالحلب” حسب وصفه.

حلب أبو إيفانكا بيده الشريفة ترليون و 725 مليار ريال.

مب هين أبو إيفانكا الذي قال بالرياض: جوبز جوبز جوبز.

وعندما عاد قال:قلت لهم بجي بالحلب https://t.co/zPNOn3MQGZ — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) August 13, 2017

وتوقعت الحكومة السعودية عجزا قدره 198 مليار ريال بما يعادل نحو ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري انخفاضا من عجز فعلي 297 مليار ريال في 2016.

وزادت الإيرادات ستة بالمئة عنها قبل عام لتصل إلى 163.9 مليار ريال (43.7 مليار دولار). ويرجع ذلك لارتفاع إيرادات النفط وعلى ما يبدو لم تحقق الرياض سوى تقدما محدودا نحو زيادة الإيرادات غير النفطية الضرورية في مسعاها طويل الأمد لتقليل الاعتماد على صادرات الطاقة.