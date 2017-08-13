كشف حساب “مجتهد الإمارات” على موقع التدوين المصغر “تويتر”، عن قيام السلطات الإماراتية بفصل الطالب الإماراتي الذي ظهر في مقطع فيديو يطالب فيه سلطات بلاده بالسماح له ولزملائه في إحدى المدراس الخاصة بالصلاة، وكذلك إخضاع والديه للتحقيق.

وقال “مجتهد الإمارات” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” أنباء متواترة عن فصل الطالب من المدارس الخاصة و إخضاع والديه للتحقيق بسبب خروجه في شريط مصور! أخشي أن الطالب منتسب لخلايا الإخوان!”.

أنباء متواترة عن فصل الطالب من المدارس الخاصة و إخضاع والديه للتحقيق بسبب خروجه فى شريط مصور!

أخشي أن الطالب منتسب لخلايا الإخوان! https://t.co/PvyS0k6Lga — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) August 12, 2017

وكان ناشطون بموقع التدوين المصغر “تويتر”، قد تداولوا مقطعا مصورا وصفوه بـ”المفجع” لطفل إماراتي يناشد حكومته السماح ولو حتى بصلاة الظهر فقط داخل المدارس، بعد منع ابن زايد الصلاة بشكل نهائي داخل المدارس.

وقال الطفل الإماراتي الذي أشفق عليه المتابعين، وأبدوا خوفهم من اعتقال نظام ابن زايد “الذي لا يرحم كبير ولا صغير” له : “رسالة لأصحاب القرار أتكلم بلساني ولسان كل طالب بالإمارات، أن يتم اعتماد صلاة الظهر بجميع مدارس الدولة وخاصة المدارس الخاصة .. بيكفي زاد المنهج والحصص من 7 صباحا لـ 3.5 وقت صلاة العصر ما عندنا وقت نصلي الظهر، ما بيصير مشكلة إننا نصلي في 10 دقائق”.

وطالب الطفل من المشاهدين نشر المقطع وتداوله، لتوصيل طلباته للمسؤولين.