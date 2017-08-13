شن أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية, هجوما على دولة قطر في إطار المؤامرة “الخبيثة” التي تقودها دول الحصار ضد الدوحة, واصفا اياها بالدولة الصغيرة لكنها “غنية”, متهما إياها باستخدام مواردها في دعم ما أسماه “الإرهاب”، لافتا إلى أن قناة الجزيرة العربية تعتبر “منشورا للإخوان المسلمين،” على حد تعبيره.

وتابع قرقاش في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية خلال زيارته للهند، حيث قال: “إن أفضل سبيل لدولة قطر للخروج من الأزمة الحالية العمل بجدية لتبديد مخاوف جيرانها من زعزعة استقرارها كدول ذات سيادة.. قناة الجزيرة الناطقة بالعربية عبارة عن منشور للإخوان المسلمين وبالتالي تمثل تهديدا واضحا للسلام.”

وأضاف: “الدول الأربع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ” وانطلاقا من ثوابتها لا تنوي تصعيد التوتر في المنطقة.. قطر تعتبر دولة صغيرة لكنها غنية.. وهي تستعين بمواردها المالية لدعم الإرهاب ومن هنا يتضح أن الأزمة هي ليست كما يصورها البعض كصراع بين خمس دول عربية.”

وأردف بالقول: “لا يمكننا التسامح مع الرأي القائل بأن قليلا من الارهاب أو التطرف هو أمر يمكن قبوله والتعايش معه ولذلك لابد من العمل على إزالة أية جوانب رمادية تكتنف الموقف الحازم من الإرهاب والتطرف.”