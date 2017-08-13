أكدت الأكاديمية الأردنية فاطمة الوحش، بأن خسائر بورصة قد تؤدي بها إلى كارثة اقتصادية بعد انسحاب أصحاب رؤوس المال الخليجيين والباكستانيين، مشيرة في الوقت نفسه إلى الأوضاع داخل أسرة حكام تشهد توترا غير مسبوق.

 

وقال “الوحش” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” قد تصل الى كارثة اقتصادية وانهيار في وخسائر مالية كبيرة ستلحق ببنك دبي وانسحاب هوامير المال الخلايجة وبعض الباكستانين من بورصة #دبي”.

وأضافت في تغريدة اخرى:” الاوضاع الى توتر في داخل اسرة حكام # فقد سقطت الطائرة في # مما ادى الى اصابة حمدان بن زايد بجروح خطيرة يقال انها محاولة اغتيال”.

وتساءلت “الوحش” قائلة: “هل ممكن ان تكون تراجيديا حصار # باتفاق داخلي بين مع تميم ع جماعة #الامارات،،اعملوا عقلكم “منشان الله” بقضية ربح وخسارة فقط”.

وتابعت تساؤلاتها قائلة:” هل واقي صدمة ،،هل سيتم تجريده من ذاته بعد ان استهلك خليجيا وعربيا واسلاميا هل وصل الى مرحلة التهلكة وان انداده اسقطوه”.

وكان حساب “كشكول” الشهير على موقع التدوين المصغر “تويتر” قد كشف أن سقوط الطائرة المروحية الإماراتية في “شبوة” اليمنية الجمعة هو حادث مدبر بهدف اغتيال زايد بن حمدان بن زايد، باعتباره أبرز المنافسين لـ”خالد بن محمد بن زايد” لتولي منصف ولي عهد القادم.

 

وقال “كشكول” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الطائرة الإماراتية التي سقطت في اليمن كان على متنها #زايد_بن_حمدان أبرز منافس لخالد بن محمد بن زايد . الدلائل تشير إلى أنها حادثة اغتيال مدبرة “.