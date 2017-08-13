أكدت الأكاديمية الأردنية فاطمة الوحش، بأن خسائر بورصة دبي قد تؤدي بها إلى كارثة اقتصادية بعد انسحاب أصحاب رؤوس المال الخليجيين والباكستانيين، مشيرة في الوقت نفسه إلى الأوضاع داخل أسرة حكام الإمارات تشهد توترا غير مسبوق.

وقال “الوحش” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” قد تصل الى كارثة اقتصادية وانهيار في البورصة وخسائر مالية كبيرة ستلحق ببنك دبي وانسحاب هوامير المال الخلايجة وبعض الباكستانين من بورصة #دبي”.

قد تصل الى كارثة اقتصادية وانهيار في البورصة وخسائر مالية كبيرة ستلحق ببنك دبي وانسحاب هوامير المال الخلايجة وبعض الباكستانين من بورصة #دبي — الدكتورة فاطمة الوحش (@fatimaalwahsh) August 13, 2017

وأضافت في تغريدة اخرى:” الاوضاع الى توتر في داخل اسرة حكام #الامارات فقد سقطت الطائرة في #اليمن مما ادى الى اصابة حمدان بن زايد بجروح خطيرة يقال انها محاولة اغتيال”.

الاوضاع الى توتر في داخل اسرة حكام #الامارات فقد سقطت الطائرة في #اليمن مما ادى الى اصابة حمدان بن زايد بجروح خطيرة يقال انها محاولة اغتيال — الدكتورة فاطمة الوحش (@fatimaalwahsh) August 13, 2017

وتساءلت “الوحش” قائلة: “هل ممكن ان تكون تراجيديا حصار #قطر باتفاق داخلي بين محمد بن سلمان مع تميم ع جماعة #الامارات،،اعملوا عقلكم “منشان الله” بقضية ربح وخسارة فقط”.

هل ممكن ان تكون تراجيديا حصار #قطر باتفاق داخلي بين محمد بن سلمان مع تميم ع جماعة #الامارات،،اعملوا عقلكم "منشان الله" بقضية ربح وخسارة فقط — الدكتورة فاطمة الوحش (@fatimaalwahsh) August 13, 2017

وتابعت تساؤلاتها قائلة:” هل محمد بن زايد واقي صدمة ،،هل سيتم تجريده من ذاته بعد ان استهلك خليجيا وعربيا واسلاميا هل وصل الرجل الى مرحلة التهلكة وان انداده اسقطوه”.

هل محمد بن زايد واقي صدمة ،،هل سيتم تجريده من ذاته بعد ان استهلك خليجيا وعربيا واسلاميا هل وصل الرجل الى مرحلة التهلكة وان انداده اسقطوه — الدكتورة فاطمة الوحش (@fatimaalwahsh) August 13, 2017

وكان حساب “كشكول” الشهير على موقع التدوين المصغر “تويتر” قد كشف أن سقوط الطائرة المروحية الإماراتية في “شبوة” اليمنية الجمعة هو حادث مدبر بهدف اغتيال زايد بن حمدان بن زايد، باعتباره أبرز المنافسين لـ”خالد بن محمد بن زايد” لتولي منصف ولي عهد أبو ظبي القادم.

وقال “كشكول” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الطائرة الإماراتية التي سقطت في اليمن كان على متنها #زايد_بن_حمدان أبرز منافس لخالد بن محمد بن زايد . الدلائل تشير إلى أنها حادثة اغتيال مدبرة “.