أكد العميد عزيز راشد نائب المتحدث باسم الجيش اليمني المتحالف مع جماعة أنصار الله سقوط المروحية الإماراتية.

وقال راشد اليوم السبت، إن الطائرة سقطت في ظروف غامضة وهى مروحية نوع بلاك هوك إماراتية وعلى متنها 6 ضباط في وادي عمقيل بمديرية الروضة في شبوة ومصرع طاقمها عدا اثنان.

وأضاف راشد في المواجهات قتل 46 من قوات التحالف في محافظة الجوف وتعز وتم تدمير اليتين وإعطاب دبابة.

كما أكد مقتل أبو قصي قائد كتائب الحسم في مديرية الصلو بتعز.

وفي السياق ذاته، أكدت القوات المسلحة الإماراتية، يوم الجمعة، مقتل 4 من جنودها في اليمن حين ارتطمت طائرتهم الهليكوبتر بالأرض أثناء هبوطها اضطراريا بعد إصابتها بخلل فني.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية عن القيادة العامة للقوات المسلحة قولها إن الجنود لقوا حتفهم “أثناء تأديتهم لمهمتهم الاعتيادية في محافظة شبوة باليمن”.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية، كان قد أعلن في وقت سابق من يوم الجمعة، أن مروحية تابعة للتحالف اضطرت إلى الهبوط اضطراريا في اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، قوله إن إحدى المروحيات التابعة للتحالف تعرضت لخلل فني أثناء عودتها من إحدى المهام بالداخل اليمني، مما اضطر الطاقم الجوي المشغل لها بالهبوط، مؤكدا أن الحادثة أسفرت عن إصابات خفيفة وسط أفراد طاقم المروحية.