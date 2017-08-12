فجر المغرد السعودي الشهير “مجتهد” مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشف أن جذور وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش تعود لأصول عائلة شيعية هاجرت للإمارات.. حسب قوله.

وقال “مجتهد” في تغريدة دونها عبر نافذته الخاصة بـ”تويتر” رصدتها (وطن):”مفاجأة أنور قرقاش من عائلة شيعية (مهاجرة للإمارات) ولا يزال الانتماء شيعيا”

وتابع كاشفا أمرا آخر: “شخصية إماراتية أخرى مشهورة شيعية كذلك سنسميها لاحقا بإذن الله” كما ورد بنص تغريدته.

مفاجأة

أنور قرقاش من عائلة شيعية (مهاجرة للإمارات) ولا يزال الانتماء شيعيا

شخصية إماراتية أخرى مشهورة شيعية كذلك سنسميها لاحقا بإذن الله — مجتهد (@mujtahidd) August 11, 2017

وعرف وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش بتغريداته المبطنة المثيرة للجدل و”الفتن” دائما، والتي لعبت دورا أساسيا في تأجيج الصراع بين قطر ودول الحصار بالأزمة الخليجية الأخيرة.