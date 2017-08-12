تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا وصفوه بـ”الصادم” حيث كشف عن حقيقة حياة المواطن السعودي بعيدا عن تزييف الإعلام المضلل، حيث يعاني الشعب من البطالة والفقر على عكس الصورة التي يصدرها إعلام ابن سلمان لتحسين صورته.

ويظهر بالمقطع المتداول وفقا للنشطاء، شاب سعودي يشكو حاله ومعاناته من البطالة رغم تخرجه من كلية عالية بتقدير جيد جدا واجتيازه جميع العقبات والاختبارات ورغم ذلك لم يحصل على وظيفة، ويتم الرد عليه من الحكومة بتأجيل طلبه كل عام”.

وفجأة انهار الشاب السعودي وأخذ بالصراخ والبكاء، قائلا: “مين اللي يتحمل قضيتنا .. شو نسوي .. وين نروح .. لمين نشكي همنا .. كل مسوؤل يقول مشكلتك ما عندنا .. عندي 27 سنة ودخلت على الـ 28 ما في وظيفة .. ما تزوجت .. وين نروح .. وين نروح” كما ورد بنص حديثه.,

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