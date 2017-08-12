أكدت متصلة سعودية تدعى “ندى”، في مداخلة هاتفية لها بأحد البرامج الحوارية، أن ولي عهد أبو ظبي محمد ابن زايد التي وصفته بـ”الشيطان” هو الحاكم الفعلي للسعودية وأن “ابن سلمان” مجرد دمية يحركها شيطان كيفما شاء.

 

وقالت ندى في مداخلتها عبر برنامج “الرأي الحر” المذاع على قناة “الحوار” الفضائية مخاطبة المذيع:”أقسم لك بالله محمد ابن زايد شيطان .. شيطان  .. هو الحين حاكم الفعلي ومحمد ابن سلمان لعبة بيده، ابن زايد هو سبب دمارنا في وحرب ، وسبب دمارنا في وهو من ورط السعودية في صفقة الـ 460 مليار مع .. ابن زايد يبغي يحتل وهو الذي دفع المملكة لمعادي وسيدخل على ثم السعودية نفسها”

 

وتابعت متحدثة عن “ابن نايف” وإقامته الجبرية :” سحر ونجله محمد، وكلنا بنمثل وهو باقي حتى لو بإقامة الجبرية.. وسيعود” حسب قولها.

 

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