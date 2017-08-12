أكدت متصلة سعودية تدعى “ندى”، في مداخلة هاتفية لها بأحد البرامج الحوارية، أن ولي عهد أبو ظبي محمد ابن زايد التي وصفته بـ”الشيطان” هو الحاكم الفعلي للسعودية وأن “ابن سلمان” مجرد دمية يحركها شيطان الإمارات كيفما شاء.

وقالت ندى في مداخلتها عبر برنامج “الرأي الحر” المذاع على قناة “الحوار” الفضائية مخاطبة المذيع:”أقسم لك بالله محمد ابن زايد شيطان .. شيطان .. هو الحين حاكم السعودية الفعلي ومحمد ابن سلمان لعبة بيده، ابن زايد هو سبب دمارنا في اليمن وحرب اليمن، وسبب دمارنا في مصر وهو من ورط السعودية في صفقة الـ 460 مليار مع ترامب .. ابن زايد يبغي يحتل الخليج وهو الذي دفع المملكة لمعادي قطر وسيدخل على الكويت ثم السعودية نفسها”

وتابعت متحدثة عن “ابن نايف” وإقامته الجبرية :”محمد بن زايد سحر الملك سلمان ونجله محمد، وكلنا بنمثل محمد بن نايف وهو باقي حتى لو بإقامة الجبرية.. وسيعود” حسب قولها.

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