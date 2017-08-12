نشرت قناة “شؤون عربية” بموقع المقاطع المصورة الشهير “يوتيوب”، تقريرا ضمن فقرة “تغريدة وتعليق” التي تقدمها القناة، رصدت فيه تهديد السعودية لقطر بالتدخل العسكري، وذلك من خلال حسابات مخابراتية بـ”تويتر” تابعة للديوان الملكي.

وتناول التقرير تغريدة لحساب “موجز الأخبار” السعودي والمرخص من وزارة الإعلام السعودية، والمعروف بأنه حساب تابع للمخابرات السعودية.

وجاء بالتغريدة تهديد لقطر بالتدخل العسكري بعد انتهاء الوساطة الكويتية، وكان نصها كالآتي:”تذكروا جيداً أزمة الخليج ستنتهي عسكرياً لن تقبل الدول بإرهاب قطري يهدد أمنها القومي المسألة مسألة احترام للدور الكويتي بعدها تدخل عسكري”

تذكروا جيداً

أزمة الخليج ستنتهي عسكرياً

لن تقبل الدول بإرهاب قطري يهدد أمنها القومي

المسألة مسألة احترام للدور الكويتي

بعدها تدخل عسكري — موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) August 11, 2017

ويؤكد التقرير على تبعية هذا الحساب للمخابرات السعودية، وإلا كان من السهل إغلاقه ولكنها تغريدة مقصودة وهو تصعيد جديد من المملكة للأزمة.

شاهد التقرير كاملا: