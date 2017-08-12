أقدم شاب ثلاثينيّ على ذبح فتىً قاصر لم يتجاوز الـ 16 عامًا، وشقَّ صدره وأكل قلبه، في جريمةٍ هزّت مدينة “أزمور” المغربية.

والمتهم المدعو “البوعاز” (32 عامًا) كان يعيش متشردًا في الشارع برفقة الضحية، وهو من ذوي السوابق في الإجرام.

ونفذ جريمته في إحدى المقابر حيث استفرد بالقتيل، ثم غادر بهدوء في اتجاه مدينة الجديدة المجاورة، بعد التخلص من آثار الجريمة على الشاطئ.

أما الجثة فتم اكتشافها من طرف أحد المارة الذي أبلغ على الفور الشرطة.بحسب صحيفة “الصباح” المغربية

وتم العثور على بقايا من قلب الضحية في معدة المتهم عند غسلها فور اعتقاله، وما تزال دوافع هذه الجريمة البشعة مجهولة.