بينما حذرت صحف أميركية من حرب نووية وصفتها بالجهنمية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، أعلنت الأخيرة، تطوّع قرابة 3.5 مليون مواطن للانضمام إلى صفوف جيشها أو العودة إليه.

وأوضحت صحيفة “رودونج سينمون” الرسمية، أن المتطوعين انضموا لصفوف الجيش؛ “لمقاومة عقوبات الأمم المتحدة وقتال الولايات المتحدة، في ظل التوتر الحالي بين بيونغ يانع وواشنطن”.

وفي أغسطس 2015، تطوّع مليون كوري شمالي للانضمام للجيش أو العودة إلى صفوفه، عندما انفجر لغم في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، الأمر الذي أثار مزيداً من التوتر.

من جهتها، أشارت مجلة “ناشونال إنترست” الأمريكية، إلى تصاعد حدة التراشق اللفظي بين البيت الأبيض وبيونغ يانغ في الأيام الأخيرة وإلى التهديدات المتبادلة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وهددت كوريا الشمالية، الأسبوع الماضي، بقصف جزيرة “غوام” الأمريكية بالمحيط الهادي.

هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون “سيندم على تصريحاته ضد الولايات المتحدة إذا ما واصل فعله هذا أو حاول المس بأراضيها”.

وأعلن البيت الأبيض السبت، أن القوات الأمريكية “مستعدة” لحماية جزيرة “غوام” بعد أن هددت كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ بالستية باتجاه الجزيرة الأمريكية الواقعة في المحيط الهادئ.

وطمأن “ترامب” حاكم الجزيرة “أيدي كالفو”، بأن “قوات الولايات المتحدة مستعدة لضمان سلامة وأمن سكان غوام، وباقي أمريكا”.

وقد وزّع مسئولو الأمن العام في جزيرة “غوام” الأمريكية على سكانها البالغ عددهم 160 ألف نسمة، كتيّبا إرشاديا حول كيفية الاستعداد والتعامل مع أي هجوم نووي محتمل من كوريا الشمالية.

في ذات السياق، تنشر اليابان، السبت، منظومتها الدفاعية المضادة للصواريخ “باتريوت” بعد اعلان كوريا الشمالية مشروعها اطلاق صواريخ فوق الأرخبيل باتجاه جزيرة “غوام” الأمريكية.

وذكرت شبكة التلفزيون اليابانية العامة، أن وزارة الدفاع بدأت السبت نشر منظومتها الأمريكية المضادة للصواريخ “باتريوت ادفانسد كابابيليتي-3” (باك-3) في شيمان وهيروشيما وكوشي بغرب اليابان. كما ستنشر في ايهيمي بغرب البلاد ايضا.

تأتي هذه التطورات في وقتٍ قالت فيه “ناشونال إنترست” الأمريكية إن “بيونغ يانغ، لن تتوانَ عن الاستمرار في إجراء التجارب على الصواريخ البالستية العابرة للقارات والقادرة على حمل رؤوس نووية، وذلك حتى يتمكن الجيش الكوري الشمالي من التأكيد للزعيم كيم أن لديه قدرة تشغيلية ذات مصداقية لضرب أهداف أميركية ذات قيمة عالية.

ولليوم الثاني على التوالي، نظم الآلاف من مواطنو كوريا الشمالية مسيرة لإظهار دعمهم لموقف حكومتهم ضد الولايات المتحدة، والقرارات الأخيرة لمجلس الأمن.

ورفع المتظاهرون لافتات مناهضة للحكومة الأمريكية، وأخرى تحمل تهديدات بعقاب نووي مميت ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد قرار مجلس الامن الدولي بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، بسبب استمرار كوريا الشمالية فى إجراء التجارب الصاروخية البالستية.