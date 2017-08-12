نشر المغني الإسباني لويس فونسي صاحب أغنية Despacito الشهيرة صورةً له مع أهرامات الجيزة في مصر، وكتب عليها: “متحمس لتقديم هذه الليلة”، ثم أرفق هاشتاغ جولة عالمية من الحب والرقص.

Emocionando de presentarme esta noche en Egipto! #loveanddanceworldtour 🇪🇬 🇵🇷🌎 A post shared by Luis Fonsi (@luisfonsi) on Aug 11, 2017 at 9:26am PDT

وأحيا “فونسي” حفلاً غنائياً مساء الجمعة في الساحل الشمالي مع المغنية اللبنانية نيكول سابا، في إطار جولة عالمية يقوم بها المغني الإسباني.

ونشرت النجمة نيكول سابا صورة لها مع “فونسي” قبل حفلهما.

وبعد انتهاء الحفل قام “فونسي” بنشر صورة أخرى له من داخل الطائرة، وعلق عليها بالقول: “شرف كبير للقيام بحفلة موسيقية في مصر، سأتجه مباشرةً إلى ستوكهولم في السويد”.

Un gran honor poder hacer un concierto en Egipto! Del escenario directo para Estocolmo, Suecia!! #TeamNoSleep #loveanddanceworldtour 🌎 A post shared by Luis Fonsi (@luisfonsi) on Aug 11, 2017 at 7:50pm PDT

يشار الى أن أغنية Despacito للمغني البورتوريكي “لويس فونسي” ومغني الراب “دادي يانكي“، أزَاحَت أغنيتا See You Again التي كانت تسيطر على ترتيب أعلى المقاطع مشاهدة في “يوتيوب”، والأغنية الكورية الشهيرة Gangnam Style، لتصبح Despacito الأغنية الأولى على “يوتيوب” إذ تجاوزت مرّات مشاهدتها 3 مليارات مرّة.