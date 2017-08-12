أثار قيام مُنقذين مصريين بالتقاط صور “سيلفي” في موقع حادث التصادم الذي وقع بين قطارين في الإسكندرية الجمعة، موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما قرر رئيس هيئة الإسعاف، نقلهما من إسعاف البحيرة إلى سيوة، مع مجازاتهم إدارياً.

وظهرَ في الصور المتداولة بعض المسعفين، ممن وصلوا إلى مكان الحادث لإنقاذ الضحايا، وهم يلتقطون صورة سيلفي وخلفهم المكان الذي تصادم فيه القطاران.

واعتبر أحد المعلقين على موقع تويتر أن هذا الفعل يعبر عن “فقدان الإحساس وغياب الشعور بالمسؤولية” في حادث قتل فيه حوالي 50 شخص وأصيب العشرات.

وقرر الدكتور أحمد الأنصارى رئيس هيئة الإسعاف، نقل المسعفين من إسعاف البحيرة إلى سيوة، مع مجازاتهم إداريا.

وأشار مغرد آخر إلى أن فرق الإنقاذ تأخرت في الوصول إلى مكان الحادثة، وفي وقت وصولهم كان الأهالي قد نقلوا أغلب الضحايا إلى المستشفيات القريبة، وقال ساخرا “لم يجدوا ما يفعلوه فالتقطوا صورة سيلفي”.

ونجم التصادم عن “عطل فني وقع بأحد القطارين” حسبما أعلن التلفزيون الرسمي نقلا عن مصادر في هيئة السكك الحديد المصرية.

وأكد الدكتور مجدى حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن عدد ضحايا حادث تصادم القطارين ارتفع إلى 41 متوفيا و172 مصابا.