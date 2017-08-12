سخر نشطاء مواقع التواصل من صورة تم تداولها على نطاق واسع، جمعت ولي عهد أبو ظبي برئيس الحزب الهندوسي، حيث ظهرا بشكل غير لائق انتقده النشطاء بتعليقات ساخرة “لاذعة”.

 

وتظهر الصورة المتداولة “بن زايد” وهو يسلم على ، ويحتضنه ويقبله بصورة اعتبرها رواد مواقع التواصل غير لائقة، لدرجة أن بعضهم علق قائلا:”نعبنا هاللحيه حتى الحريم مايسلمون على بعضهم هالشكل”ّ!.

 

كما قال “طارق ورداني” ساخرا:”العلاقة ذي منبعها حب الهنود للبقر والا انت مشواخد بالك كيف يحضنه”

 

وغرد “mohamed 🇶🇦القطري”:”والله يجمعهم في جهنم وبأس المصير اثنينهم خونة الدين لا بارك الله فيكم وفي من جمعكم على الشرك”

 

وكان الأمير السعودي عبد العزيز بن فهد نجل العاهل السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز آل سعود، قد هاجم “ابن زايد” بسبب بناء هندوسي قائلا: “له,أخرجوا المشركين منها,وتجي إنت تبني كاتردائيه فيها؟ وأعظم تعلن عن بنائك لبوذا؟أي ترد أصنام بوذا بعد تحطيمها؟ الشيطان يئس لكن إنت لم تيأس”.