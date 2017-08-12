سخر نشطاء مواقع التواصل من صورة تم تداولها على نطاق واسع، جمعت ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد برئيس الحزب الهندوسي، حيث ظهرا بشكل غير لائق انتقده النشطاء بتعليقات ساخرة “لاذعة”.

وتظهر الصورة المتداولة “بن زايد” وهو يسلم على رئيس الحزب الهندوسي، ويحتضنه ويقبله بصورة اعتبرها رواد مواقع التواصل غير لائقة، لدرجة أن بعضهم علق قائلا:”نعبنا هاللحيه حتى الحريم مايسلمون على بعضهم هالشكل”ّ!.

لقاء #حميم بين #بن زايد ورئيس الحزب الهندوسي يكشف مدى قوة العلاقه بينهما pic.twitter.com/NB9vycc1fe — 🇶🇦سفيرة#الحصار🇶🇦 (@sheikha_q6r) August 11, 2017

كما قال “طارق ورداني” ساخرا:”العلاقة ذي منبعها حب الهنود للبقر والا انت مشواخد بالك كيف يحضنه”

العلاقة ذي منبعها حب الهنود للبقر والا انت مشواخد بالك كيف يحضنه — طارق ورداني 👻tw9988 (@tarikward) August 11, 2017

وغرد “mohamed 🇶🇦القطري”:”والله يجمعهم في جهنم وبأس المصير اثنينهم خونة الدين لا بارك الله فيكم وفي من جمعكم على الشرك”

والله يجمعهم في جهنم وبأس المصير اثنينهم خونة الدين لا بارك الله فيكم وفي من جمعكم على الشرك — mohamed🇶🇦القطري (@mohamed32266) August 11, 2017

وكان الأمير السعودي عبد العزيز بن فهد نجل العاهل السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز آل سعود، قد هاجم “ابن زايد” بسبب بناء معبد هندوسي قائلا: “له,أخرجوا المشركين منها,وتجي إنت تبني كاتردائيه فيها؟ وأعظم تعلن عن بنائك معبد لبوذا؟أي ترد أصنام بوذا بعد تحطيمها؟ الشيطان يئس لكن إنت لم تيأس”.