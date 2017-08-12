أكد الكاتب القطري المعروف جابر الحرمي، أن قطر تدعم حرية الرأي والتعبير للجميع، والدليل على ذلك أن إحصائيات تويتر تشير إلى أن قطر لم تلاحق أي مغرد من قبل، وكذلك قطر لا يوجد بها معتقل رأي واحد.. حسب قوله.

وأضاف “الحرمي” في حوار له بتلفزيون “قطر”:”قطر الدولة العربية الوحيدة حسب تقارير تويتر التي لم تلاحق مغردا واحدا ولا يوجد بقطر معتقل رأي واحد لأنه قال كلمة أو أبدى رأي حتى بانتقاد الحكومة، وهذا أمر نفحر به لأن هذا المناخ هو الذي يحقق التنمية ويبني المجتمع وهو الذي يعطي الإنسان حقه وكرامته”

وتابع “هذا الحصار أكد على هذا المعني، حيث أن الدولة المحاصرة المفروض أنها هي التي تقوم بتكميم الأفواه .. ولكن رأينا العكس تمام إن الطرف الاخر الذي بدأ بهذا العدوان والهجوم هو الذي بدأ بتكميم أصوات شعبه وأبناءه”

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