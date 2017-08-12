أُدخل الفنان الكويتي الكبير محمد جابر المعروف بـ”العيدروسي” إلى المستشفى أثناء تواجده بمدينة اسطنبول في تركيا، وذلك إثر تعرضه لجلطة .

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للـ “عيدروسي” وهو يرقد على سرير الشفاء في المستشفى، وفق جريدة القبس الكويتية.

وبدوره، علق حفيد الفنان بدر العروج عبر صفحته على تويتر قائلا: “دعواتكم لجدي، الله يقومه بالسلامة”، بالإضافة الى دعوات أخرى انتشرت في صفحات محبي جابر ومن ضمنها صفحة “العيدروسي” في الانستغرام.

ويعد الفنان محمد جابر، من أهم الفنانين العرب الذين رسموا البسمة على شفاه الجمهور والمتابعين للشاشة الكويتية خلال السنوات الماضية.

يذكر أن الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا توفي مساء الجمعة الماضي بعد صراعٍ مع المرض.