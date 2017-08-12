كشفت مصادر مغربية أنه تم العثور على الحارس الشخصي لولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن، ميتا بغرفته في أحد فنادق مدينة المضيق.

وبحسب المصادر فإن الحارس الشخصي لولي العهد المغربي خالد الراحي، البالغ من العمر حوالي 56 سنة، توفي نتيجة سكتة قلبية مفاجئة ألمت به داخل غرفته بأحد الفنادق.

وأضافت المصادر ذاتها أن “الراحي”، برتبة والي أمن تابع لأمن القصور الملكية، كان في مهمة بشمال المغرب حيث تتواجد العائلة الملكية، هذا الصيف.

وأوضحت المصادر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بتطوان، أعطى تعليماته للمصالح الأمنية المختصة بفتح تحقيق قضائي بشأن وفاة الحارس الشخصي لولي العهد مولاي الحسن، وفقا لما نقله موقع “اليوم24”.

كما أصدر أمرا بتشريح جثة الراحل، الذي عثر عليه مستخدموا الفندق جثة هامدة بغرفته بالفندق.

وأضافت المصادر أنه تم نقل جثة الحارس إلى مستودع الأموات بالمستشفى العسكري بالرباط، حيث سيجرى به التشريح الطبي الذي أمر به الوكيل العام.

وأفادت المصادر الموقع أن وفاة “الواحي” تسببت في تأخير وصول موكب ولي العهد إلى طنجة بحوالي ساعتين، حيث قام رفقة والده الملك بزيارة مجاملة للعاهل السعودي، الذي يقضي عطلته بالمدينة.