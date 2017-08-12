تداول مستخدمو الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو لشاب التقى الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا، يوم 24 يوليو/تموز 2017 في العاصمة البريطانية لندن، قبل دخوله في الأزمة الصحية الأخيرة.

وأكد الشاب في الفيديو المتداول أن الفنان الكويتي وعده بحضور عيد ميلاده، فيما قدم عبدالرضا تحياته للجمهور.

كان الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا قد فارق الحياة عن عمر يناهز 78 عاماً، مساء الجمعة 11 أغسطس/آب 2017، أثناء علاجه في إحدى المستشفيات في العاصمة البريطانية لندن.

وكان الفنان الراحل (78 عاما) قد أجرى عملية جراحية الأسبوع الماضي في لندن وتدهورت حالته الصحية عقب العملية إذ تعرض لجلطة في القلب والقدم دخل على إثرها العناية المركزة.

وأثار الداعية السعودي “علي الربيعي” حالةً من الجدل، بعد أن قال إنّه لا يجوز للمسلم الدعاء للفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا.

وبرّر الربيعي المثير للجدل بتغريداته ذلك لاعتباره الفنان الكويتيّ “رافضي ايراني مات على الضلالة وقد نهى الله المسلمين أن يدعو بالرحمة والمغفرة للمشركين”.