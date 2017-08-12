أثارت تغريدة للداعية الإسلامي السعودي، علي الربيعي، جدلا واسعا بعد دعوته لعدم الدعاء للفنان الكويتي، عبدالحسين عبدالرضا، الذي وافته المنية، الجمعة، قائلا “إنه مات على ضلالة،” على حد تعبيره، الأمر الذي أثار جدلا واسعا وتعليقات تجاوز عددها 21 ألفا خلال ساعات فقط.

جاء ذلك في تغريدة للربيعي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “لا يجوز للمسلم الدعاء لعبدالحسين عبدالرضا لكونه رافضي ايراني مات على الضلالة وقد نهى الله المسلمين أن يدعو بالرحمة والمغفرة للمشركين.”

لا يجوز للمسلم الدعاء لـ #عبدالحسين_عبدالرضا لكونه رافضي ايراني مات على الضلالة

وقد نهى الله المسلمين أن يدعو بالرحمة والمغفرة للمشركين — الشيخ د علي الربيعي (@DrAliAlrabieei) August 11, 2017

ورد عبدالعزيز المريسل، قائلا في سلسلة تغريدات قائلا: ” الشيخ علي جزاك الله خير هل لديك ما يثبت ان الفنان عبدالحسين عبد الرضا مات على ضلالة!؟ ان كان لديك ما يثبت فأسعفنا به جزاك الله خير.. و هل لديك ما يثبت أن الفنان حسين عبدالرضا مشرك !؟ يا شيخ لا تكابر و تب إلى الله عما كتبت فأنت لا تعلم ما بين عبدالحسين و رب العباد..”

وعلق قاحب حساب FAHAD قائلا: “والله إني عشت مع الشيعة ما شفت منهم الا كل خير أهم شي انهم زينين معاي ومذهبهم لربهم ماهو لي،” في حين قال أمجد عمر: “الرسول عليه السلام بكى و قام لوفاة يهودي و قال اييا نفس زفت للنار وانت بكل وقاحه توزع صكوك الجنة والنار.”